У побережья Камчатки произошло землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сейсмологи зафиксировали подводное землетрясение с магнитудой 5,5 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки.
- Эпицентр землетрясения находился в 209 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине около 67,7 километров.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали подводное землетрясение с магнитудой 5,5 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.
"Координаты: 51.3562, 159.8965, магнитуда (Ml): 5.5", - поделились ученые данными мониторинга в своем Telegram-канале.
Эпицентр землетрясения располагался в 209 километрах от Петропавловска-Камчатского, глубина эпицентра подземного толчка составила около 67,7 километров, добавили в службе.
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