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У побережья Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 19.07.2026
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04:07 19.07.2026 (обновлено: 04:15 19.07.2026)
У побережья Камчатки произошло землетрясение

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сейсмологи зафиксировали подводное землетрясение с магнитудой 5,5 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки.
  • Эпицентр землетрясения находился в 209 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине около 67,7 километров.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали подводное землетрясение с магнитудой 5,5 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.
"Координаты: 51.3562, 159.8965, магнитуда (Ml): 5.5", - поделились ученые данными мониторинга в своем Telegram-канале.
Эпицентр землетрясения располагался в 209 километрах от Петропавловска-Камчатского, глубина эпицентра подземного толчка составила около 67,7 километров, добавили в службе.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
У берегов Камчатки произошло землетрясение
20 июня, 08:21
 
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