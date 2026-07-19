В Петербурге простились с бывшим директором Большого театра кукол Калининым

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Калинин, бывший директор Санкт-Петербургского Большого театра кукол, ушел из жизни 14 июля 2026 года.

Прощание с ним прошло в Спасо-Преображенском соборе в Петербурге, похороны состоятся на кладбище Памяти жертв 9 января.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Прощание с бывшим директором Санкт-Петербургского Большого театра кукол (БТК) Александром Калининым прошло в Северной столице в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.

Калинин ушел из жизни 14 июля 2026 года.

Прощание прошло в Спасо-Преображенском соборе в Петербурге . Проститься с Калининым пришли близкие и коллеги. Также на прощание пришли известные актеры, среди которых Николай Буров, Андрей Ургант. В соборе было много людей, почти все пришли с цветами.

Калинина проводили в последний путь аплодисментами.

Похороны экс-директора БТК пройдут на кладбище Памяти жертв 9 января.

Калинин возглавлял Большой театр кукол с 2001 по 2019 годы. За эти годы на посту директора он сделал БТК одним из ведущих центров актуального кукольного искусства в России. БТК прошел переоснащение и расширил репертуар, создавая спектакли не только на детскую, но и на взрослую аудиторию.