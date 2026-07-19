В Петербурге простились с бывшим директором Большого театра кукол Калининым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Калинин, бывший директор Санкт-Петербургского Большого театра кукол, ушел из жизни 14 июля 2026 года.
- Прощание с ним прошло в Спасо-Преображенском соборе в Петербурге, похороны состоятся на кладбище Памяти жертв 9 января.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Прощание с бывшим директором Санкт-Петербургского Большого театра кукол (БТК) Александром Калининым прошло в Северной столице в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
Калинин ушел из жизни 14 июля 2026 года.
Прощание прошло в Спасо-Преображенском соборе в Петербурге. Проститься с Калининым пришли близкие и коллеги. Также на прощание пришли известные актеры, среди которых Николай Буров, Андрей Ургант. В соборе было много людей, почти все пришли с цветами.
Калинина проводили в последний путь аплодисментами.
Похороны экс-директора БТК пройдут на кладбище Памяти жертв 9 января.
Калинин возглавлял Большой театр кукол с 2001 по 2019 годы. За эти годы на посту директора он сделал БТК одним из ведущих центров актуального кукольного искусства в России. БТК прошел переоснащение и расширил репертуар, создавая спектакли не только на детскую, но и на взрослую аудиторию.
В 2006 году, пригласив на должность главного режиссера Руслана Кудашова, Калинин смог изменить репертуарную политику театра. Было выпущено более 70 спектаклей, театр получил 13 номинаций на высшую национальную премию страны "Золотая маска" и 21 награду фестиваля "Театры Санкт-Петербурга – детям". Также были придуманы и проведены фестивали "БТК-ФЕСТ: театр актуальных кукол" и "Маленький сложный человек".