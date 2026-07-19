МАГАТЭ изучает сообщения о ночной атаке на стройку будущей АЭС в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ МАГАТЭ изучает сообщения о ночной атаке на строительную площадку будущей АЭС в иранском Дарховейне.

Объект находился на ранней стадии строительства и не содержал ядерных материалов.

ВЕНА, 19 июл - РИА Новости. МАГАТЭ изучает сообщения о ночной атаке на строительную площадку будущей АЭС в иранском Дарховейне, агентство держит связь с Ираном по этому поводу, говорится в заявлении МАГАТЭ.

Ранее Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила об атаке США на строившуюся для атомной электростанции на юго-западе страны площадку.

МАГАТЭ изучает сообщения о ночной атаке на строительную площадку планируемой атомной электростанции в Дарховейне (Иран). На момент последнего посещения инспекторами МАГАТЭ объект находился на самой ранней стадии строительства и не содержал никаких ядерных материалов", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х

Отмечается, что, по имеющимся данным, эта атака не представляет радиационной опасности. Вместе с тем генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к военной сдержанности в районе всех объектов, связанных с ядерной деятельностью.

"МАГАТЭ связалось с Ираном в связи с появившимися публичными сообщениями и предоставит дополнительную информацию по мере ее поступления", - добавили в агентстве.