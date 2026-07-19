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МАГАТЭ изучает сообщения о ночной атаке на стройку будущей АЭС в Иране - РИА Новости, 19.07.2026
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16:38 19.07.2026 (обновлено: 16:39 19.07.2026)
МАГАТЭ изучает сообщения о ночной атаке на стройку будущей АЭС в Иране

МАГАТЭ изучает сообщения об атаке США на стройку АЭС в иранском Дарховейне

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МАГАТЭ изучает сообщения о ночной атаке на строительную площадку будущей АЭС в иранском Дарховейне.
  • Объект находился на ранней стадии строительства и не содержал ядерных материалов.
ВЕНА, 19 июл - РИА Новости. МАГАТЭ изучает сообщения о ночной атаке на строительную площадку будущей АЭС в иранском Дарховейне, агентство держит связь с Ираном по этому поводу, говорится в заявлении МАГАТЭ.
Ранее Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила об атаке США на строившуюся для атомной электростанции на юго-западе страны площадку.
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"МАГАТЭ изучает сообщения о ночной атаке на строительную площадку планируемой атомной электростанции в Дарховейне (Иран). На момент последнего посещения инспекторами МАГАТЭ объект находился на самой ранней стадии строительства и не содержал никаких ядерных материалов", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.
Отмечается, что, по имеющимся данным, эта атака не представляет радиационной опасности. Вместе с тем генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к военной сдержанности в районе всех объектов, связанных с ядерной деятельностью.
"МАГАТЭ связалось с Ираном в связи с появившимися публичными сообщениями и предоставит дополнительную информацию по мере ее поступления", - добавили в агентстве.
США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. МИД Ирана назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей.
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