Иранская армия нанесла удары по американским базам в Кувейте

Вашингтон и Тегеран возобновили обстрелы 8 июля. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив ближневосточную страну в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье Иран сообщил о закрытии морского прохода до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешательство в дела региона.