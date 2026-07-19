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Иранская армия нанесла удары по американским базам в Кувейте - РИА Новости, 19.07.2026
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05:44 19.07.2026 (обновлено: 09:38 19.07.2026)
Иранская армия нанесла удары по американским базам в Кувейте

Иранская армия нанесла два удара по американским базам в Кувейте

© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИ
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тегеран атаковал американские базы в Кувейте, нанеся удары по складу с боеприпасами и радиолокационным системам.
  • Иранская армия заявила, что использовала для этого дроны.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Тегеран атаковал американские базы в Кувейте, передает телеканал Press TV.
"Иранская армия сообщила, что нанесла два удара возмездия по складу с боеприпасами Сухопутных войск США в лагере Аль-Удейри, а также по радиолокационной системе Patriot и радиолокационной системе воздушного наблюдения американского агрессора на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте с помощью дронов", — говорится в трансляции.
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Ранее ночью Центральное командование ВС Соединенных Штатов заявило о начале очередной серии ударов по ИРИ. В городах Сирик, Бендер-Аббас и на острове Кешм прогремели взрывы.
Вашингтон и Тегеран возобновили обстрелы 8 июля. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив ближневосточную страну в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье Иран сообщил о закрытии морского прохода до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешательство в дела региона.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
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