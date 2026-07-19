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Иран поразил более 20 американских вертолетов в Иордании, пишет NYT - РИА Новости, 19.07.2026
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03:27 19.07.2026 (обновлено: 03:55 19.07.2026)
Иран поразил более 20 американских вертолетов в Иордании, пишет NYT

NYT: Иран повредил более 20 американских вертолетов Black Hawk в Иордании

© Кадр видео из соцсетейПерехват иранских ракет недалеко от авиабазы "Муваффак Салти" в Иордании
Перехват иранских ракет недалеко от авиабазы Муваффак Салти в Иордании - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Перехват иранских ракет недалеко от авиабазы "Муваффак Салти" в Иордании. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран нанес несколько ударов по американским авиабазам в Иордании.
  • Значительное число вертолетов Black Hawk, каждый из которых стоит около 21 миллиона долларов, получили повреждения.
  • Пострадали до пяти военных.
ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Иранские удары по американским авиабазам в Иордании привели к повреждению значительного числа дорогостоящих вертолетов Black Hawk, утверждает газета New York Times.
Как уточнили источники издания, речь идет о нескольких атаках за последние пять дней. Под обстрел попала и база имени принца Хасана на востоке страны, где и находились те летательные аппараты.
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"Иран повредил "значительное число" американских вертолетов Black Hawk стоимостью 21 миллион (долларов. — Прим. ред.) каждый в ходе ударов по Иордании", — говорится в публикации.
Как следует из статьи, пострадали до пяти военных.
Вашингтон и Тегеран возобновили обстрелы по объектам друг друга 8 июля. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив ближневосточную страну в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье Иран сообщил о закрытии морского прохода до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешательство в дела региона.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
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