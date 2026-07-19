Иран поразил более 20 американских вертолетов в Иордании, пишет NYT

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран нанес несколько ударов по американским авиабазам в Иордании.
- Значительное число вертолетов Black Hawk, каждый из которых стоит около 21 миллиона долларов, получили повреждения.
- Пострадали до пяти военных.
ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Иранские удары по американским авиабазам в Иордании привели к повреждению значительного числа дорогостоящих вертолетов Black Hawk, утверждает газета New York Times.
Как уточнили источники издания, речь идет о нескольких атаках за последние пять дней. Под обстрел попала и база имени принца Хасана на востоке страны, где и находились те летательные аппараты.
"Иран повредил "значительное число" американских вертолетов Black Hawk стоимостью 21 миллион (долларов. — Прим. ред.) каждый в ходе ударов по Иордании", — говорится в публикации.
Как следует из статьи, пострадали до пяти военных.
Вашингтон и Тегеран возобновили обстрелы по объектам друг друга 8 июля. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив ближневосточную страну в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье Иран сообщил о закрытии морского прохода до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешательство в дела региона.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.