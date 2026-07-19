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Футболисты "Сочи" проиграли костромскому "Спартаку" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Футбол
 
20:17 19.07.2026
Футболисты "Сочи" проиграли костромскому "Спартаку" в матче Первой лиги

Футболисты "Сочи" проиграли дома костромскому "Спартаку" в матче Первой лиги

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Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Костромской «Спартак» одержал победу над «Сочи» со счетом 2:0 в матче второго тура футбольной Первой лиги.
  • Амур Калмыков оформил дубль, забив голы на 2-й и 24-й минутах, а полузащитник «Сочи» Максим Кузьмин не реализовал пенальти на 58-й минуте.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Костромской "Спартак" на выезде нанес поражение "Сочи" в матче второго тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в Сочи и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дубль оформил Амур Калмыков (2-я и 24-я минуты). На 58-й минуте полузащитник "Сочи" Максим Кузьмин не реализовал пенальти.
"Спартак" одержал две победы в двух матчах со старта сезона и набрал 6 очков. На счету "Сочи" (1 балл) одна ничья и одно поражение.
В третьем туре "Спартак" на выезде сыграет с ивановским "Текстильщиком" 25 июля, на следующий день "Сочи" примет тульский "Арсенал".
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ФутболСпортАмур КалмыковМаксим КузьминСочиПервая ЛигаСпартак (Кострома)
 
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