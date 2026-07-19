Футболисты "Сочи" проиграли костромскому "Спартаку" в матче Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Костромской «Спартак» одержал победу над «Сочи» со счетом 2:0 в матче второго тура футбольной Первой лиги.
- Амур Калмыков оформил дубль, забив голы на 2-й и 24-й минутах, а полузащитник «Сочи» Максим Кузьмин не реализовал пенальти на 58-й минуте.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Костромской "Спартак" на выезде нанес поражение "Сочи" в матче второго тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в Сочи и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дубль оформил Амур Калмыков (2-я и 24-я минуты). На 58-й минуте полузащитник "Сочи" Максим Кузьмин не реализовал пенальти.
"Спартак" одержал две победы в двух матчах со старта сезона и набрал 6 очков. На счету "Сочи" (1 балл) одна ничья и одно поражение.
В третьем туре "Спартак" на выезде сыграет с ивановским "Текстильщиком" 25 июля, на следующий день "Сочи" примет тульский "Арсенал".