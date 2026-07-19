"Велес" выиграл у "Челябинска" в матче футбольной Первой лиги

"Велес" выиграл оба стартовых матча сезона, на счету "Челябинска" одна победа и одно поражение. В третьем туре "Челябинск" примет "Нижний Новгород" 25 июля, на следующий день "Велес" в гостях сыграет с красноярским "Енисеем".