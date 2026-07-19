"Велес" выиграл у "Челябинска" в матче футбольной Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский «Велес» обыграл «Челябинск» в матче второго тура футбольной Первой лиги со счетом 1:0.
- «Текстильщик» из Иванова сыграл вничью с «Уфой» (2:2), а ярославский «Шинник» одержал победу над «Ленинградцем» со счетом 2:0.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Московский "Велес" дома обыграл "Челябинск" в матче второго тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в подмосковном Домодедове и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Велеса". Единственный мяч забил Олег Смирнов (47-я минута). На 6-й минуте прямую красную карточку получил форвард "Челябинска" Илья Сафронов.
"Велес" выиграл оба стартовых матча сезона, на счету "Челябинска" одна победа и одно поражение. В третьем туре "Челябинск" примет "Нижний Новгород" 25 июля, на следующий день "Велес" в гостях сыграет с красноярским "Енисеем".
В другом матче "Текстильщик" из Иванова дома сыграл вничью с "Уфой" (2:2). Ярославский "Шинник" одержал первую победу в сезоне, дома выиграв у "Ленинградца" со счетом 2:0.
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