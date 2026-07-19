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Бразильский тренер "Зенита" рассказал о предпочтениях на финал ЧМ - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Футбол
 
16:55 19.07.2026 (обновлено: 17:04 19.07.2026)
Бразильский тренер "Зенита" рассказал о предпочтениях на финал ЧМ

Оливейра заявил, что не будет специально болеть против Аргентины в финале ЧМ

© Фото : Пресс-служба ФК "Зенит"Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра
Тренер Зенита Виллиам де Оливейра - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Зенит"
Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник главного тренера петербургского "Зенита" бразилец Вильям де Оливейра заявил, что не будет специально болеть против сборной Аргентины в финале чемпионата мира 2026 года.
  • Он отметил талант капитана сборной Аргентины Лионеля Месси и его вклад в игру команды на чемпионате мира
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера петербургского "Зенита" бразилец Вильям де Оливейра признался РИА Новости, что не будет специально болеть против сборной Аргентины по футболу в финале чемпионата мира 2026 года.
Финальный матч между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 мск. Соперничество бразильцев и аргентинцев в футболе является самым принципиальным в Южной Америке.
«
"Буду болеть не за Испанию, а за команду, которая больше будет заслуживать победу. Я всегда так делаю. Если взять матч Аргентины с Англией, то, как Аргентина показала характер после пропущенного мяча, не мог не болеть за эту команду в этом матче. А сейчас посмотрим, кто лучше будет играть - Испания или Аргентина. Тем и буду желать победы", - сказал Оливейра.
Отдельно собеседник агентства отдал должное капитану сборной Аргентины Лионелю Месси, который на этом чемпионате мира в семи матчах забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи. "Это феномен! Думаю, мы еще долго не увидим таких футболистов. Месси - сумасшедший талант с сильным характером. Почти в 40 лет он играет с такой страстью, это дорогого стоит", - отметил он.
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