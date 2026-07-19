Бразильский тренер "Зенита" рассказал о предпочтениях на финал ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник главного тренера петербургского "Зенита" бразилец Вильям де Оливейра заявил, что не будет специально болеть против сборной Аргентины в финале чемпионата мира 2026 года.
- Он отметил талант капитана сборной Аргентины Лионеля Месси и его вклад в игру команды на чемпионате мира
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера петербургского "Зенита" бразилец Вильям де Оливейра признался РИА Новости, что не будет специально болеть против сборной Аргентины по футболу в финале чемпионата мира 2026 года.
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"Буду болеть не за Испанию, а за команду, которая больше будет заслуживать победу. Я всегда так делаю. Если взять матч Аргентины с Англией, то, как Аргентина показала характер после пропущенного мяча, не мог не болеть за эту команду в этом матче. А сейчас посмотрим, кто лучше будет играть - Испания или Аргентина. Тем и буду желать победы", - сказал Оливейра.
Отдельно собеседник агентства отдал должное капитану сборной Аргентины Лионелю Месси, который на этом чемпионате мира в семи матчах забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи. "Это феномен! Думаю, мы еще долго не увидим таких футболистов. Месси - сумасшедший талант с сильным характером. Почти в 40 лет он играет с такой страстью, это дорогого стоит", - отметил он.
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