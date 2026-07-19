Бразильский тренер "Зенита" рассказал о предпочтениях на финал ЧМ

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"Буду болеть не за Испанию, а за команду, которая больше будет заслуживать победу. Я всегда так делаю. Если взять матч Аргентины с Англией, то, как Аргентина показала характер после пропущенного мяча, не мог не болеть за эту команду в этом матче. А сейчас посмотрим, кто лучше будет играть - Испания или Аргентина. Тем и буду желать победы", - сказал Оливейра.