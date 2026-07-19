Семин назвал Месси лучшим игроком ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин заявил, что Лионель Месси должен быть признан лучшим игроком чемпионата мира 2026 года независимо от исхода финального матча.
- Финальный матч между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля в Нью-Йорке.
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин заявил РИА Новости, что капитан команды Аргентины Лионель Месси должен быть признан лучшим игроком чемпионата мира 2026 года по футболу независимо от исхода матча за золотые медали турнира.
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15 июля, 17:00
"Сначала надо завершить это мероприятие большого масштаба. Но я считаю, что лучшим игроком чемпионата мира должны признать, конечно, Месси - если выбирать, к примеру, между ним и (капитаном сборной Франции Килианом) Мбаппе. При любом исходе финального матча. Потому что сборная Франции заняла четвертое место. Что это такое для команды, о которой перед началом турнира говорили как о главном фаворите?" - сказал Семин.
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"Мбаппе - лидер и капитан команды, значит, его заслуга не так велика. Потому что сборная Франции обладает такими яркими звездами, а заняла четвертое место. По мне, Месси - лучший игрок чемпионата мира", - подчеркнул собеседник агентства.
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в восьми матчах. Он возглавляет список бомбардиров турнира.
Мировое первенство впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд и также в первый раз на территории трех стран - США, Канады и Мексики.