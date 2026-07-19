Семин назвал Месси лучшим игроком ЧМ-2026

"Сначала надо завершить это мероприятие большого масштаба. Но я считаю, что лучшим игроком чемпионата мира должны признать, конечно, Месси - если выбирать, к примеру, между ним и (капитаном сборной Франции Килианом) Мбаппе. При любом исходе финального матча. Потому что сборная Франции заняла четвертое место. Что это такое для команды, о которой перед началом турнира говорили как о главном фаворите?" - сказал Семин.