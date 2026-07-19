Краткий пересказ от РИА ИИ Англичане обыграли французов со счетом 6:4 и завоевали бронзовые медали турнира.

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира с 10 голами.

Сборная Аргентины встретится с испанцами в финальном матче.

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Французские и английские игроки после утраты шансов на победу в чемпионате мира в матче за третье место порадовали болельщиков открытым и результативным футболом, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России Юрий Семин.

В субботу англичане обыграли французов со счетом 6:4 и завоевали бронзовые медали турнира. После первого тайма сборная Франции уступала со счетом 0:4, но к 66-й минуте сократила разрыв до одного гола. Шестой мяч англичане забили на восьмой добавленной минуте.

"Такая открытая игра была ожидаемой. Все-таки эти две команды ставили большие задачи - выиграть чемпионат мира. Но так как этого у них не получилось добиться, они стали играть свободно и раскрепощенно, решив показать, по всей видимости, свою эксклюзивную технику. Они наслаждались футболом и радовали зрителей забитыми мячами", - сказал Семин

« "Сборная Англии оказалась сильнее, а (капитан французской команды) Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира. В этой ситуации выиграли и те, и другие", - подчеркнул собеседник агентства.

Форвард Мбаппе дважды поразил ворота англичан и с 10 голами возглавляет список бомбардиров текущего турнира. На два мяча отстает капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Аргентинцы в воскресенье вечером в финальном матче встретятся с испанцами, начало игры в 22:00 мск.