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Семин высказался о матче за третье место - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Футбол
 
14:42 19.07.2026 (обновлено: 14:43 19.07.2026)
Семин высказался о матче за третье место

Семин: Франция и Англия лишились шансов выиграть ЧМ и показали открытый футбол

© REUTERS / SAM NAVARROФутболисты сборной Англии празднуют гол в игре за бронзу ЧМ-2026
Футболисты сборной Англии празднуют гол в игре за бронзу ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© REUTERS / SAM NAVARRO
Футболисты сборной Англии празднуют гол в игре за бронзу ЧМ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Англичане обыграли французов со счетом 6:4 и завоевали бронзовые медали турнира.
  • Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира с 10 голами.
  • Сборная Аргентины встретится с испанцами в финальном матче.
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Французские и английские игроки после утраты шансов на победу в чемпионате мира в матче за третье место порадовали болельщиков открытым и результативным футболом, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России Юрий Семин.
В субботу англичане обыграли французов со счетом 6:4 и завоевали бронзовые медали турнира. После первого тайма сборная Франции уступала со счетом 0:4, но к 66-й минуте сократила разрыв до одного гола. Шестой мяч англичане забили на восьмой добавленной минуте.
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Дешам взял на себя вину за четыре пропущенных мяча в матче за бронзу ЧМ
Вчера, 08:07
"Такая открытая игра была ожидаемой. Все-таки эти две команды ставили большие задачи - выиграть чемпионат мира. Но так как этого у них не получилось добиться, они стали играть свободно и раскрепощенно, решив показать, по всей видимости, свою эксклюзивную технику. Они наслаждались футболом и радовали зрителей забитыми мячами", - сказал Семин.
«
"Сборная Англии оказалась сильнее, а (капитан французской команды) Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира. В этой ситуации выиграли и те, и другие", - подчеркнул собеседник агентства.
Форвард Мбаппе дважды поразил ворота англичан и с 10 голами возглавляет список бомбардиров текущего турнира. На два мяча отстает капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Аргентинцы в воскресенье вечером в финальном матче встретятся с испанцами, начало игры в 22:00 мск.
Мировое первенство впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд и также в первый раз на территории трех стран - США, Канады и Мексики.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
Англия едва не опозорилась! Мбаппе побил рекорд Месси, но не взял медаль
Вчера, 02:30
 
ФутболСпортРоссияФранцияАнглияЮрий СеминЧМ по футболу 2026Килиан МбаппеЛионель Месси
 
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