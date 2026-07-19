Непомнящий отреагировал на матч за третье место на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Англичане обыграли французов со счетом 6:4 и завоевали бронзовые медали чемпионата мира 2026 года.
- Экс-главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий заявил, что матчи за третье место украшают футбол и их обязательно нужно проводить.
- Главный тренер сборной Англии Томас Тухель ранее считал, что матч за третье место несправедливый, и предлагал вручать футболистам обеих команд бронзовые медали без игры.
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Английские и французские игроки показали великолепный футбол во встрече за бронзовые медали, надо обязательно проводить матчи за третье место на чемпионатах мира, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий.
В субботу англичане обыграли французов со счетом 6:4 и завоевали бронзовые медали чемпионата мира 2026 года. После первого тайма сборная Франции уступала со счетом 0:4, но к 66-й минуте сократила разрыв до одного гола. Шестой мяч англичане забили на восьмой добавленной минуте.
"Могу сказать, что второй тайм игры - это просто нечто. Я был в восторге от увиденного и истинного уровня футболистов обеих команд. И при счете 3:4 французы ведь могли забить и четвертый мяч, но пенальти в их ворота перевернул игру. Я увидел тот футбол, о котором всю жизнь мечтаю. Ведь футбол - это красивейшая игра, когда команды играют в атаку и когда проявляется высочайшее мастерство игроков, если они не зажаты. Я получил истинное удовольствие и очень рад, что увидел такую игру", - сказал Непомнящий.
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"Понимаю, что сборная Франции - совсем не четвертая команда мира. Честно говоря, мне она нравится больше всех. И ведь (тренер французов Дидье) Дешам не поставил с первых минут некоторых ведущих игроков. А в перерыве сделал четыре тактические замены, и они все перевернули", - добавил эксперт.
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель ранее заявлял, что никто из игроков не хочет участвовать в матче за третье место.
"Я считал, что не совсем справедливо проводить матч за третье место и надо футболистам обеих команд вручать бронзовые медали. Но когда посмотрел эту игру, то подумал, что такие встречи нужны, ведь они украшают футбол. Посмотрите на голы и комбинации, это просто чудо какое-то", - подчеркнул собеседник агентства.