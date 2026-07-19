Непомнящий отреагировал на матч за третье место на ЧМ

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Английские и французские игроки показали великолепный футбол во встрече за бронзовые медали, надо обязательно проводить матчи за третье место на чемпионатах мира, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий.

"Понимаю, что сборная Франции - совсем не четвертая команда мира. Честно говоря, мне она нравится больше всех. И ведь (тренер французов Дидье) Дешам не поставил с первых минут некоторых ведущих игроков. А в перерыве сделал четыре тактические замены, и они все перевернули", - добавил эксперт.

"Я считал, что не совсем справедливо проводить матч за третье место и надо футболистам обеих команд вручать бронзовые медали. Но когда посмотрел эту игру, то подумал, что такие встречи нужны, ведь они украшают футбол. Посмотрите на голы и комбинации, это просто чудо какое-то", - подчеркнул собеседник агентства.