Тренер "Зенита" прокомментировал победу в Суперкубке России

Краткий пересказ от РИА ИИ «Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок России (1:1, 4:2 — по пенальти).

Петербуржцы перевели игру в серию пенальти благодаря голу Александра Соболева в компенсированное ко второму тайму время.

Вильям де Оливейра отметил, что футболисты «Зенита» умеют справляться с давлением даже в неудачно складывающихся матчах.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера петербургского "Зенита" Вильям де Оливейра в разговоре с РИА Новости после победы в Суперкубке России отметил, что футболисты его команды умеют справляться с давлением даже в неудачно складывающихся матчах.

Зенит " в субботу в Нижнем Новгороде обыграл "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти) в матче за Суперкубок России. Петербуржцы в компенсированное ко второму тайму время перевели игру в серию одиннадцатиметровых благодаря голу экс-нападающего "красно-белых" Александра Соболева, после чего на поле возникла потасовка между игроками и персоналом обеих команд.

"Мы всегда представляем, что матч будет сложным, потому что все-таки это "Спартак", принципиальный соперник. Для них тоже было принципиально выиграть Суперкубок, ведь у нас их было девять, а у них один. Мы ждали, что будет сложно", - сказал Оливейра.

« "Понятно, что у нас в первом тайме ничего не получалось, мы должны были гораздо активнее играть и создавать гораздо больше моментов. Тем не менее команда в очередной раз показала свой характер - в сложных условиях игроки стараются порадовать своих болельщиков. Сегодня так и получилось", - отметил тренер "Зенита".

Собеседник агентства, рассуждая о 10-м завоеванном Суперкубке России, отметил, что "Зенит" всегда ставит перед собой высокие цели.