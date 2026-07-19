Тренер "Зенита" прокомментировал победу в Суперкубке России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок России (1:1, 4:2 — по пенальти).
- Петербуржцы перевели игру в серию пенальти благодаря голу Александра Соболева в компенсированное ко второму тайму время.
- Вильям де Оливейра отметил, что футболисты «Зенита» умеют справляться с давлением даже в неудачно складывающихся матчах.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера петербургского "Зенита" Вильям де Оливейра в разговоре с РИА Новости после победы в Суперкубке России отметил, что футболисты его команды умеют справляться с давлением даже в неудачно складывающихся матчах.
"Зенит" в субботу в Нижнем Новгороде обыграл "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти) в матче за Суперкубок России. Петербуржцы в компенсированное ко второму тайму время перевели игру в серию одиннадцатиметровых благодаря голу экс-нападающего "красно-белых" Александра Соболева, после чего на поле возникла потасовка между игроками и персоналом обеих команд.
18 июля 2026 • начало в 19:30
Закончен (П)
90’ • Александр Соболев (П)
91’ • Игорь Дивеев (П)
91’ • Фелипе Аугусто (П)
91’ • Джонатан (П)
91’ • Александр Соболев (П)
25’ • Кристофер Мартинс
91’ • Пабло Солари (П)
91’ • Кристофер Ву (П)
"Мы всегда представляем, что матч будет сложным, потому что все-таки это "Спартак", принципиальный соперник. Для них тоже было принципиально выиграть Суперкубок, ведь у нас их было девять, а у них один. Мы ждали, что будет сложно", - сказал Оливейра.
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"Понятно, что у нас в первом тайме ничего не получалось, мы должны были гораздо активнее играть и создавать гораздо больше моментов. Тем не менее команда в очередной раз показала свой характер - в сложных условиях игроки стараются порадовать своих болельщиков. Сегодня так и получилось", - отметил тренер "Зенита".
Собеседник агентства, рассуждая о 10-м завоеванном Суперкубке России, отметил, что "Зенит" всегда ставит перед собой высокие цели.
"Слава богу, мы в последнее время достаточно хорошо справляемся с этой задачей. Понятно, что ни одна команда не может выиграть все, но у нас получается достаточно удачно. Из тех матчей за Суперкубок, что были у нашего штаба, мы проиграли только в первый раз "Локомотиву". Ребята умеют справляться с таким давлением, тем более мы в первом же официальном матче играли за трофей. На последних минутах ребята показали характер, доказали, что могут бороться до конца, и добились важной победы", - заключил тренер.