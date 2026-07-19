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Тренер "Зенита" прокомментировал победу в Суперкубке России - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Футбол
 
11:50 19.07.2026 (обновлено: 11:51 19.07.2026)
Тренер "Зенита" прокомментировал победу в Суперкубке России

Оливейра: игроки "Зенита" справились с давлением в матче за Суперкубок России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. Суперкубок России. "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
Футбол. Суперкубок России. Спартак (Москва) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Футбол. Суперкубок России. "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок России (1:1, 4:2 — по пенальти).
  • Петербуржцы перевели игру в серию пенальти благодаря голу Александра Соболева в компенсированное ко второму тайму время.
  • Вильям де Оливейра отметил, что футболисты «Зенита» умеют справляться с давлением даже в неудачно складывающихся матчах.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера петербургского "Зенита" Вильям де Оливейра в разговоре с РИА Новости после победы в Суперкубке России отметил, что футболисты его команды умеют справляться с давлением даже в неудачно складывающихся матчах.
"Зенит" в субботу в Нижнем Новгороде обыграл "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти) в матче за Суперкубок России. Петербуржцы в компенсированное ко второму тайму время перевели игру в серию одиннадцатиметровых благодаря голу экс-нападающего "красно-белых" Александра Соболева, после чего на поле возникла потасовка между игроками и персоналом обеих команд.
Суперкубок России по футболу
18 июля 2026 • начало в 19:30
Закончен (П)
Зенит
2 : 14:2
Спартак Москва
90‎’‎ • Александр Соболев (П)
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91‎’‎ • Кристофер Ву (П)
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"Мы всегда представляем, что матч будет сложным, потому что все-таки это "Спартак", принципиальный соперник. Для них тоже было принципиально выиграть Суперкубок, ведь у нас их было девять, а у них один. Мы ждали, что будет сложно", - сказал Оливейра.
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"Понятно, что у нас в первом тайме ничего не получалось, мы должны были гораздо активнее играть и создавать гораздо больше моментов. Тем не менее команда в очередной раз показала свой характер - в сложных условиях игроки стараются порадовать своих болельщиков. Сегодня так и получилось", - отметил тренер "Зенита".
Собеседник агентства, рассуждая о 10-м завоеванном Суперкубке России, отметил, что "Зенит" всегда ставит перед собой высокие цели.
"Слава богу, мы в последнее время достаточно хорошо справляемся с этой задачей. Понятно, что ни одна команда не может выиграть все, но у нас получается достаточно удачно. Из тех матчей за Суперкубок, что были у нашего штаба, мы проиграли только в первый раз "Локомотиву". Ребята умеют справляться с таким давлением, тем более мы в первом же официальном матче играли за трофей. На последних минутах ребята показали характер, доказали, что могут бороться до конца, и добились важной победы", - заключил тренер.
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Наказал бывшую. Соболев забил два пенальти и принес "Зениту" Суперкубок
18 июля, 22:40
 
ФутболСпортРоссияНижний НовгородСуперкубок России по футболуЗенитСпартак МоскваАлександр Соболев
 
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