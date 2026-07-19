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Олисе расплакался после поражения в матче за третье место на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Футбол
 
11:42 19.07.2026 (обновлено: 11:52 19.07.2026)
Олисе расплакался после поражения в матче за третье место на ЧМ-2026

Французский нападающий Олисе расплакался из-за промахов в матче за 3 место на ЧМ

© Соцсети ФИФАМайкл Олисе
Майкл Олисе - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Соцсети ФИФА
Майкл Олисе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Англии обыграла сборную Франции со счетом 6:4 и завоевала бронзовые медали чемпионата мира 2026 года.
  • Нападающий сборной Франции Майкл Олисе расплакался в раздевалке после поражения.
  • Олисе побил рекорд Пеле по количеству результативных передач на одном чемпионате мира, отдав две голевые передачи в матче за третье место.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Франции Майкл Олисе расплакался в раздевалке после поражения от команды Англии в матче за третье место чемпионата мира по футболу и обвинял себя в том, что не реализовал голевые моменты, сообщает L'Equipe.
В субботу англичане обыграли французов (6:4) и завоевали бронзовые медали чемпионата мира 2026 года. После первого тайма подопечные Дешама уступали со счетом 0:4.
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По информации источника, в раздевалке Олисе тяжело переживал, что не смог реализовать два выхода один на один на 75-й и 81-й минутах, когда сборная Франции проигрывала со счетом 3:4. В этой встрече он отдал две результативные передачи.
Благодаря двум пасам Олисе (7) побил рекорд трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле (6) по количеству результативных передач на одном чемпионате мира, который был установлен в 1970 году.
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Олисе 24 года, он является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года и бронзовым призером Лиги наций - 2024/25. На клубном уровне француз представляет мюнхенскую "Баварию", с которой стал двукратным чемпионом Бундеслиги, выиграл Кубок и Суперкубок Германии.
 
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