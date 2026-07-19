Олисе расплакался после поражения в матче за третье место на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Англии обыграла сборную Франции со счетом 6:4 и завоевала бронзовые медали чемпионата мира 2026 года.
- Нападающий сборной Франции Майкл Олисе расплакался в раздевалке после поражения.
- Олисе побил рекорд Пеле по количеству результативных передач на одном чемпионате мира, отдав две голевые передачи в матче за третье место.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Франции Майкл Олисе расплакался в раздевалке после поражения от команды Англии в матче за третье место чемпионата мира по футболу и обвинял себя в том, что не реализовал голевые моменты, сообщает L'Equipe.
В субботу англичане обыграли французов (6:4) и завоевали бронзовые медали чемпионата мира 2026 года. После первого тайма подопечные Дешама уступали со счетом 0:4.
Благодаря двум пасам Олисе (7) побил рекорд трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле (6) по количеству результативных передач на одном чемпионате мира, который был установлен в 1970 году.
Олисе 24 года, он является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года и бронзовым призером Лиги наций - 2024/25. На клубном уровне француз представляет мюнхенскую "Баварию", с которой стал двукратным чемпионом Бундеслиги, выиграл Кубок и Суперкубок Германии.