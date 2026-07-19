Глушаков назвал фаворита финала ЧМ-2026

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков заявил РИА Новости, что команда Аргентины во второй раз подряд выиграет чемпионат мира.

"Буду болеть за Аргентину, с самого начала болел за нее. Перед чемпионатом мира посчитал, что победителями станут они - опытная команда, действующий чемпион мира, у них есть Месси", - сказал Глушаков.