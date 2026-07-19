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Глушаков назвал фаворита финала ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Футбол
 
11:35 19.07.2026 (обновлено: 11:40 19.07.2026)
Глушаков назвал фаворита финала ЧМ-2026

Глушаков считает, что Аргентина второй раз подряд выиграет ЧМ по футболу

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Кубок мира по футболу - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков считает, что команда Аргентины во второй раз подряд выиграет чемпионат мира.
  • В финале чемпионата мира, который пройдет 19 июля, встретятся сборные Испании и Аргентины.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков заявил РИА Новости, что команда Аргентины во второй раз подряд выиграет чемпионат мира.
Финал чемпионата мира пройдет 19 июля. В решающем матче мирового первенства встретятся сборные Испании и Аргентины, которые в полуфиналах обыграли команды Франции (2:0) и Англии (2:1) соответственно.
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"Буду болеть за Аргентину, с самого начала болел за нее. Перед чемпионатом мира посчитал, что победителями станут они - опытная команда, действующий чемпион мира, у них есть Месси", - сказал Глушаков.
Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале турнира 2022 года в Катаре южноамериканцы обыграли команду Франции (3:3, 4:2 - по пенальти).
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