Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков считает, что команда Аргентины во второй раз подряд выиграет чемпионат мира.
- В финале чемпионата мира, который пройдет 19 июля, встретятся сборные Испании и Аргентины.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков заявил РИА Новости, что команда Аргентины во второй раз подряд выиграет чемпионат мира.
"Буду болеть за Аргентину, с самого начала болел за нее. Перед чемпионатом мира посчитал, что победителями станут они - опытная команда, действующий чемпион мира, у них есть Месси", - сказал Глушаков.
Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале турнира 2022 года в Катаре южноамериканцы обыграли команду Франции (3:3, 4:2 - по пенальти).