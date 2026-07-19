Краткий пересказ от РИА ИИ Отар Кушанашвили предположил, что сборная Испании выиграет чемпионат мира 2026 года благодаря работе главного тренера Луиса де ла Фуэнте.

Финал чемпионата мира пройдет 19 июля, в нем встретятся сборные Испании и Аргентины.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Ведущий и шоумен Отар Кушанашвили в разговоре с РИА Новости предположил, что сборная Испании выиграет чемпионат мира 2026 года благодаря работе главного тренера Луиса де ла Фуэнте.

Финал чемпионата мира пройдет 19 июля. В решающем матче мирового первенства встретятся сборные Испании Аргентины , которые в полуфиналах обыграли команды Франции (2:0) и Англии (2:1) соответственно.

"Полуфиналы сложились не так, как я мыслил. Я был убежден, что французы - более собранная команда, чем хваленые испанцы, но они были начисто переиграны. Думал, что англичане сильнее аргентинцев", - сказал Кушанашвили.

"Учитывая, что все так зыбко, испанский седобородый кудесник переиграет молодого тренера (Лионеля Скалони - прим. ред.). Они были слабее Франции во всем, но вдруг стали на голову сильнее. Де ла Фуэнте обыграет тезку Мессиашвили", - отметил собеседник агентства.