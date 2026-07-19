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Кушанашвили сделал прогноз на финал ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Футбол
 
10:21 19.07.2026 (обновлено: 11:38 19.07.2026)
Кушанашвили сделал прогноз на финал ЧМ-2026

Кушанашвили: сборная Испании выиграет ЧМ-2026 благодаря тренеру де ла Фуэнте

© Фото : Пресс-служба УЕФАГлавный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : Пресс-служба УЕФА
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отар Кушанашвили предположил, что сборная Испании выиграет чемпионат мира 2026 года благодаря работе главного тренера Луиса де ла Фуэнте.
  • Финал чемпионата мира пройдет 19 июля, в нем встретятся сборные Испании и Аргентины.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Ведущий и шоумен Отар Кушанашвили в разговоре с РИА Новости предположил, что сборная Испании выиграет чемпионат мира 2026 года благодаря работе главного тренера Луиса де ла Фуэнте.
Финал чемпионата мира пройдет 19 июля. В решающем матче мирового первенства встретятся сборные Испании и Аргентины, которые в полуфиналах обыграли команды Франции (2:0) и Англии (2:1) соответственно.
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"Полуфиналы сложились не так, как я мыслил. Я был убежден, что французы - более собранная команда, чем хваленые испанцы, но они были начисто переиграны. Думал, что англичане сильнее аргентинцев", - сказал Кушанашвили.
"Учитывая, что все так зыбко, испанский седобородый кудесник переиграет молодого тренера (Лионеля Скалони - прим. ред.). Они были слабее Франции во всем, но вдруг стали на голову сильнее. Де ла Фуэнте обыграет тезку Мессиашвили", - отметил собеседник агентства.
Де ла Фуэнте 65 лет, он возглавил сборную Испании в декабре 2022 года после ухода Луиса Энрике. Вместе со специалистом команда выиграла Лигу наций в 2023 году и чемпионат Европы 2024 года.
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