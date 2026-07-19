Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отар Кушанашвили предположил, что сборная Испании выиграет чемпионат мира 2026 года благодаря работе главного тренера Луиса де ла Фуэнте.
- Финал чемпионата мира пройдет 19 июля, в нем встретятся сборные Испании и Аргентины.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Ведущий и шоумен Отар Кушанашвили в разговоре с РИА Новости предположил, что сборная Испании выиграет чемпионат мира 2026 года благодаря работе главного тренера Луиса де ла Фуэнте.
"Полуфиналы сложились не так, как я мыслил. Я был убежден, что французы - более собранная команда, чем хваленые испанцы, но они были начисто переиграны. Думал, что англичане сильнее аргентинцев", - сказал Кушанашвили.
"Учитывая, что все так зыбко, испанский седобородый кудесник переиграет молодого тренера (Лионеля Скалони - прим. ред.). Они были слабее Франции во всем, но вдруг стали на голову сильнее. Де ла Фуэнте обыграет тезку Мессиашвили", - отметил собеседник агентства.
Де ла Фуэнте 65 лет, он возглавил сборную Испании в декабре 2022 года после ухода Луиса Энрике. Вместе со специалистом команда выиграла Лигу наций в 2023 году и чемпионат Европы 2024 года.