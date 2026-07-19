Месси сделал заявление перед финалом ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что главным достижением национальной команды за последние годы стал не только завоеванный титул, но и пройденный путь.
- Месси выразил благодарность партнерам, тренерскому штабу и всем, кто работает на благо сборной, и подчеркнул, что история команды останется незабываемой.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что главным достижением национальной команды за последние годы стали не только завоеванные титулы, но и весь пройденный путь, а результат финала чемпионата мира 2026 года не сможет стереть написанную ею историю.
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"Самое прекрасное за все эти годы - это не только завоеванные титулы, но и путь, который мы прошли вместе. Каждый день быть частью команды, сражаться бок о бок, преодолевать трудности и наслаждаться каждым моментом. Спасибо всем моим партнерам, тренерскому штабу и каждому человеку, который ежедневно работает ради того, чтобы эта сборная оставалась настоящей семьей. Что бы ни случилось завтра, эта команда уже написала историю, которую мы никогда не забудем и которую никто не сможет стереть. Вперед, Аргентина!" - написал Месси в Instagram*.
Месси 39 лет. Нападающий и восьмикратный обладатель "Золотого мяча" является капитаном аргентинской команды с 2011 года и вместе с ней выиграл чемпионат мира 2022 года, Кубок Америки (2021, 2024) и Финалиссиму (2022).
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