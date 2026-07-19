Дешам уходит с поста главного тренера сборной Франции

"Через несколько дней Дидье Дешам покинет пост главного тренера сборной Франции, завершив четверть века исключительной работы на благо национальной команды и французского футбола. Некоторые карьеры навсегда входят в историю целой страны. Вклад Дешама выходит далеко за рамки 185 матчами и 120 победами. Дешам привил команде культуру стремления к победам и ответственности, которая останется ориентиром для будущих поколений. Он помог раскрыться многим игрокам сборной, сумел объединить разные поколения футболистов вокруг общих ценностей и укрепил особую связь между национальной командой и французским народом", - говорится в заявлении, опубликованном на странице FFF в соцсети X.

Дешаму 57 лет. Он возглавлял сборную Франции с 2012 года. Чемпионат мира 2026 года стал для него четвертым на посту главного тренера национальной команды. Дешам провел на мировых первенствах 26 матчей, что является рекордом. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира 2018 года в России и Лигу наций сезона-2020/21, а также вышла в финалы домашнего чемпионата Европы 2016 года и чемпионата мира 2022 года в Катаре. В клубной тренерской карьере Дешам работал в "Монако", туринском "Ювентусе" и "Марселе".