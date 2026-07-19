Рабьо назвал позорным первый тайм игры за бронзу ЧМ с англичанами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист сборной Франции Адриен Рабьо назвал позорной игру команды в первом тайме матча за третье место чемпионата мира против англичан.
- Англичане обыграли французов со счетом 6:4 и завоевали бронзовые медали чемпионата мира 2026 года.
- Рабьо заявил, что поведение некоторых партнеров по команде во время первого тайма было недопустимым.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Футболист сборной Франции Адриен Рабьо назвал позорной игру команды в первом тайме матча за третье место чемпионата мира против англичан и заявил, что поведение некоторых партнеров было недопустимым.
В субботу англичане обыграли французов (6:4) и завоевали бронзовые медали чемпионата мира 2026 года. После первого тайма команда Дидье Дешама уступала со счетом 0:4.
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"Мы довольно позорно начали первый тайм. Я увидел со стороны некоторых игроков поведение, которого прежде не наблюдал. Это немного разочаровывает, потому что это был последний матч, в котором мы могли достойно завершить выступление на турнире. После поражения от испанцев было сильное разочарование, но нужно было продолжать работать до конца, нельзя было относиться к делу спустя рукава. В перерыве мы поговорили и решили, что нужно проявить гордость. Во втором тайме стало намного лучше, однако в первой половине поведение некоторых игроков было недопустимым", - приводит слова Рабьо L'Equipe.
Сборные Англии и Франции побили рекорд по голам в матче за третье место чемпионата мира. Команды превзошли достижение, установленное в 1958 году. Тогда французы разгромили команду ФРГ со счетом 6:3.