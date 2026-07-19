Тухель заявил, что бронза ЧМ не приносит полного удовлетворения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Англии обыграла Францию со счетом 6:4 и завоевала бронзовые медали чемпионата мира 2026 года.
- Бронзовые медали стали лучшим результатом сборной Англии на чемпионате мира за 60 лет и первой медалью, завоеванной за пределами страны.
- Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что матч против Франции поможет команде в будущем, хотя бронзовые медали не принесли полного удовлетворения.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Англии по футболу Томас Тухель заявил, что бронзовые медали чемпионата мира не принесли команде полного удовлетворения, однако матч против сборной Франции поможет англичанам в будущем.
В субботу англичане обыграли французов со счетом 6:4 и завоевали бронзовые медали чемпионата мира 2026 года. Бронза стала лучшим результатом сборной Англии после победы на домашнем мировом первенстве 1966 года.
"Этот матч нам, безусловно, поможет, хотя бронзовые медали никогда не приносят полного удовлетворения. Это первая медаль сборной Англии на чемпионате мира за 60 лет и первая, завоеванная за пределами страны. Надеюсь, в какой-то момент игроки смогут по-настоящему гордиться этим достижением. Мы поставили перед собой самую высокую цель — выйти в финал чемпионата мира. Наши амбиции были очень высоки, поэтому поражение в полуфинале остается очень болезненным. Эта боль останется с нами еще какое-то время", - приводит слова Тухеля The Guardian.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Победитель турнира определится 19 июля по итогам встречи между сборными Испании и Аргентины.
19 июля 2026 • начало в 00:00
Завершен
48’ • Килиан Мбаппе
54’ • Брэдли Барколя
66’ • Килиан Мбаппе
90’ • Усман Дембеле
03’ • Деклан Райс
18’ • Эзри Конса
37’ • Букайо Сака
45’ • Букайо Сака
87’ • Букайо Сака (П)
90’ • Джуд Беллингем