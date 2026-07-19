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Тухель заявил, что бронза ЧМ не приносит полного удовлетворения - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Футбол
 
07:49 19.07.2026
Тухель заявил, что бронза ЧМ не приносит полного удовлетворения

Тухель: бронза ЧМ не приносит полного удовлетворения, но игра поможет в будущем

© Соцсети сборной АнглииТомас Тухель
Томас Тухель - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Соцсети сборной Англии
Томас Тухель. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Англии обыграла Францию со счетом 6:4 и завоевала бронзовые медали чемпионата мира 2026 года.
  • Бронзовые медали стали лучшим результатом сборной Англии на чемпионате мира за 60 лет и первой медалью, завоеванной за пределами страны.
  • Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что матч против Франции поможет команде в будущем, хотя бронзовые медали не принесли полного удовлетворения.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Англии по футболу Томас Тухель заявил, что бронзовые медали чемпионата мира не принесли команде полного удовлетворения, однако матч против сборной Франции поможет англичанам в будущем.
В субботу англичане обыграли французов со счетом 6:4 и завоевали бронзовые медали чемпионата мира 2026 года. Бронза стала лучшим результатом сборной Англии после победы на домашнем мировом первенстве 1966 года.
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"Этот матч нам, безусловно, поможет, хотя бронзовые медали никогда не приносят полного удовлетворения. Это первая медаль сборной Англии на чемпионате мира за 60 лет и первая, завоеванная за пределами страны. Надеюсь, в какой-то момент игроки смогут по-настоящему гордиться этим достижением. Мы поставили перед собой самую высокую цель — выйти в финал чемпионата мира. Наши амбиции были очень высоки, поэтому поражение в полуфинале остается очень болезненным. Эта боль останется с нами еще какое-то время", - приводит слова Тухеля The Guardian.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Победитель турнира определится 19 июля по итогам встречи между сборными Испании и Аргентины.
ЧМ по футболу 2026
19 июля 2026 • начало в 00:00
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(Майкл Олисе)
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18‎’‎ • Эзри Конса
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37‎’‎ • Букайо Сака
(Маркус Рэшфорд)
45‎’‎ • Букайо Сака
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90‎’‎ • Джуд Беллингем
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