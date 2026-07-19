Президент Мексики отправится на финал ЧМ-2026 на самолете Минобороны

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отправится на финал чемпионата мира по футболу в США на самолете министерства национальной обороны страны из-за неблагоприятных погодных условий и отмены авиарейсов.

На финале также будет присутствовать премьер-министр Канады Марк Карни.

Финал чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет в воскресенье на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США, где встретятся сборные Испании и Аргентины.

МЕХИКО, 19 июл - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отправится на финал чемпионата мира по футболу в США на самолете министерства национальной обороны страны из-за неблагоприятных погодных условий и отмены авиарейсов, сообщило правительство Мексики.

"Из-за погодных условий и отмены авиарейсов президент Клаудия Шейнбаум сегодня вечером отправляется в Нью-Йорк на самолете министерства национальной обороны, чтобы посетить финал чемпионата мира по футболу 2026 года по приглашению президента (США) Дональда Трампа", - говорится в сообщении правительства Мексики в соцсети X.

В правительстве добавили, что на финале также будет присутствовать премьер-министр Канады Марк Карни. Главы государств представят три страны - хозяйки чемпионата мира этого года.

В пятницу Шейнбаум сообщила, что приняла приглашение президента США Дональда Трампа посетить финал мирового первенства. Возвращение главы мексиканского государства запланировано на вечер воскресенья.