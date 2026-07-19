Рейтинг@Mail.ru
Президент Мексики отправится на финал ЧМ-2026 на самолете Минобороны - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
03:18 19.07.2026
Президент Мексики отправится на финал ЧМ-2026 на самолете Минобороны

Президент Мексики Шейнбаум отправится в США на финал ЧМ-2026 на военном самолете

© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Клаудия Шейнбаум
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отправится на финал чемпионата мира по футболу в США на самолете министерства национальной обороны страны из-за неблагоприятных погодных условий и отмены авиарейсов.
  • На финале также будет присутствовать премьер-министр Канады Марк Карни.
  • Финал чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет в воскресенье на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США, где встретятся сборные Испании и Аргентины.
МЕХИКО, 19 июл - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отправится на финал чемпионата мира по футболу в США на самолете министерства национальной обороны страны из-за неблагоприятных погодных условий и отмены авиарейсов, сообщило правительство Мексики.
"Из-за погодных условий и отмены авиарейсов президент Клаудия Шейнбаум сегодня вечером отправляется в Нью-Йорк на самолете министерства национальной обороны, чтобы посетить финал чемпионата мира по футболу 2026 года по приглашению президента (США) Дональда Трампа", - говорится в сообщении правительства Мексики в соцсети X.
Мяч финала и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Губернатор Джакарты разрешил чиновникам не спать ради финала ЧМ-2026
18 июля, 15:09
В правительстве добавили, что на финале также будет присутствовать премьер-министр Канады Марк Карни. Главы государств представят три страны - хозяйки чемпионата мира этого года.
В пятницу Шейнбаум сообщила, что приняла приглашение президента США Дональда Трампа посетить финал мирового первенства. Возвращение главы мексиканского государства запланировано на вечер воскресенья.
Финал чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет в воскресенье на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США, где встретятся сборные Испании и Аргентины.
Футболисты сборной Аргентины - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Финал ЧМ-2026 по футболу Испания — Аргентина: дата, время, где смотреть
18 июля, 12:34
 
ФутболСШАМексикаНью-Йорк (город)Клаудия ШейнбаумДональд ТрампМарк КарниЧМ по футболу 2026Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Испания
    Аргентина
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Л. Дардери
    66
    43
  • Футбол
    Завершен
    Урал
    Енисей
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    КАМАЗ
    Нижний Новгород
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Текстильщик
    Уфа
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Шинник
    Ленинградец
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Велес
    ФK Челябинск
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Спартак Кострома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Волга Ульяновск
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Нефтехимик
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    М. Саккари
    А. Корнеева
    67
    15
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Англия
    4
    6
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала