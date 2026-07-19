Букайо Сака признан лучшим игроком матча за третье место на ЧМ по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Англии Букайо Сака признан лучшим игроком матча за третье место на чемпионате мира.
- Сака забил три мяча и стал четвертым автором хет-трика на мировых первенствах в истории сборной Англии.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Англии Букайо Сака признан лучшим игроком матча за третье место на чемпионате мира, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Саке 24 года, он выступает за лондонский "Арсенал". Спортсмен сыграл 56 матчей и забил 17 мячей в составе сборной Англии.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Победитель турнира определится 19 июля по итогам встречи между сборными Испании и Аргентины.