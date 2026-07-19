Букайо Сака признан лучшим игроком матча за третье место на ЧМ по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий сборной Англии Букайо Сака признан лучшим игроком матча за третье место на чемпионате мира.

Сака забил три мяча и стал четвертым автором хет-трика на мировых первенствах в истории сборной Англии.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Англии Букайо Сака признан лучшим игроком матча за третье место на чемпионате мира, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В ночь на воскресенье сборная Англии Майами обыграла команду Франции со счетом 6:4 и стала бронзовым призером чемпионата мира. Сака забил три мяча и стал четвертым автором хет-трика на мировых первенствах в истории сборной Англии.

Саке 24 года, он выступает за лондонский "Арсенал". Спортсмен сыграл 56 матчей и забил 17 мячей в составе сборной Англии.