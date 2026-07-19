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Англия обыграла Францию со счетом 6:4 в матче за бронзу ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Футбол
 
02:03 19.07.2026 (обновлено: 18:26 19.07.2026)
Англия обыграла Францию со счетом 6:4 в матче за бронзу ЧМ-2026

Сборная Англии обыграла команду Франции со счетом 6:4 в матче за бронзу ЧМ-2026

© REUTERS / NATHAN RAY SEEBECKФутболисты сборной Англии празднуют гол
Футболисты сборной Англии празднуют гол - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© REUTERS / NATHAN RAY SEEBECK
Футболисты сборной Англии празднуют гол
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Англии победила команду Франции в матче за третье место на чемпионате мира по футболу со счетом 6:4.
  • Килиан Мбаппе забил 21-й и 22-й мячи на чемпионатах мира и обошел Лионеля Месси по количеству голов на мировых первенствах.
  • Нападающий сборной Франции Майкл Олисе побил рекорд Пеле по количеству голевых передач на одном чемпионате мира.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сборная Англии одержала победу над командой Франции в матче за третье место на чемпионате мира по футболу.
Встреча в Майами завершилась со счетом 6:4 в пользу сборной Англии. В составе победителей хет-трик оформил Букайо Сака (37, 45+1, 87 - с пенальти), мячи также забили Деклан Райс (3), Эзри Конса (18) и Джуд Беллингем (90+8). У французов отличились Килиан Мбаппе (48, 66), Брадли Барколя (54) и Усман Дембеле (90+6).
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Мбаппе забил 21-й и 22-й мячи на чемпионатах мира и обошел аргентинца Лионеля Месси (21) по количеству голов на мировых первенствах. Француз с десятью голами также лидирует в гонке бомбардиров текущего турнира, в активе Месси восемь забитых мячей.
Нападающий сборной Франции Майкл Олисе отдал свои шестой и седьмой ассисты на турнире и побил рекорд трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле (6) по количеству голевых передач на одном чемпионате мира.
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Сборная Англии, чемпион мира 1966 года, впервые завоевала бронзу мирового первенства. Французы являются двукратными чемпионами мира (1988, 2018), они по два раза брали серебро (2006, 2022) и бронзу турнира (1958, 1986).
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Победитель турнира определится 19 июля по итогам встречи между сборными Испании и Аргентины.
ЧМ по футболу 2026
19 июля 2026 • начало в 00:00
Завершен
Франция
4 : 6
Англия
48‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
54‎’‎ • Брэдли Барколя
(Килиан Мбаппе)
66‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
90‎’‎ • Усман Дембеле
(Дайо Упамекано)
03‎’‎ • Деклан Райс
18‎’‎ • Эзри Конса
(Деклан Райс)
37‎’‎ • Букайо Сака
(Маркус Рэшфорд)
45‎’‎ • Букайо Сака
(Эберечи Эзе)
87‎’‎ • Букайо Сака (П)
90‎’‎ • Джуд Беллингем
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболЧМ по футболу 2026АнглияФранцияСпортКилиан МбаппеЛионель МессиБукайо СакаМайами
 
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