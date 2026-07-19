Англия обыграла Францию со счетом 6:4 в матче за бронзу ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Англии победила команду Франции в матче за третье место на чемпионате мира по футболу со счетом 6:4.

Килиан Мбаппе забил 21-й и 22-й мячи на чемпионатах мира и обошел Лионеля Месси по количеству голов на мировых первенствах.

Нападающий сборной Франции Майкл Олисе побил рекорд Пеле по количеству голевых передач на одном чемпионате мира.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сборная Англии одержала победу над командой Франции в матче за третье место на чемпионате мира по футболу.

Встреча в Майами завершилась со счетом 6:4 в пользу сборной Англии . В составе победителей хет-трик оформил Букайо Сака (37, 45+1, 87 - с пенальти), мячи также забили Деклан Райс (3), Эзри Конса (18) и Джуд Беллингем (90+8). У французов отличились Килиан Мбаппе (48, 66), Брадли Барколя (54) и Усман Дембеле (90+6).

Мбаппе забил 21-й и 22-й мячи на чемпионатах мира и обошел аргентинца Лионеля Месси (21) по количеству голов на мировых первенствах. Француз с десятью голами также лидирует в гонке бомбардиров текущего турнира, в активе Месси восемь забитых мячей.

Нападающий сборной Франции Майкл Олисе отдал свои шестой и седьмой ассисты на турнире и побил рекорд трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле (6) по количеству голевых передач на одном чемпионате мира.

Сборная Англии, чемпион мира 1966 года, впервые завоевала бронзу мирового первенства. Французы являются двукратными чемпионами мира (1988, 2018), они по два раза брали серебро (2006, 2022) и бронзу турнира (1958, 1986).