Краткий пересказ от РИА ИИ Килиан Мбаппе обошел Лионеля Месси по количеству голов на чемпионатах мира по футболу и стал единоличным рекордсменом в истории турнира с 22 голами.

Сборная Франции, за которую играет Мбаппе, встречается с командой Англии в матче за бронзу чемпионата мира и уступает со счетом 3:4.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обошел аргентинца Лионеля Месси по количеству голов на чемпионатах мира по футболу и стал единоличным рекордсменом в истории турнира.

Сборная Франции в субботу в Майами встречается с командой Англии в матче за бронзу чемпионата мира. Мбаппе забил мячи на 48-й и 66-й минутах. Его команда уступает со счетом 3:4.

Теперь на счету Мбаппе 22 гола на чемпионатах мира, что является рекордным результатом. На счету Месси 21 мяч. Мбаппе на это потребовалось 22 матча, Месси - 32. Далее в списке лучших бомбардиров в истории турнира идут немец Мирослав Клозе (16), бразилец Роналдо (15), немец Герд Мюллер (14).