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Мбаппе превзошел Месси и возглавил список бомбардиров чемпионатов мира - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Футбол
 
01:34 19.07.2026 (обновлено: 01:41 19.07.2026)
Мбаппе превзошел Месси и возглавил список бомбардиров чемпионатов мира

Килиан Мбаппе превзошел Лионеля Месси и возглавил список бомбардиров ЧМ

© REUTERS / DAVID BUTLER IIКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© REUTERS / DAVID BUTLER II
Килиан Мбаппе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Килиан Мбаппе обошел Лионеля Месси по количеству голов на чемпионатах мира по футболу и стал единоличным рекордсменом в истории турнира с 22 голами.
  • Сборная Франции, за которую играет Мбаппе, встречается с командой Англии в матче за бронзу чемпионата мира и уступает со счетом 3:4.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обошел аргентинца Лионеля Месси по количеству голов на чемпионатах мира по футболу и стал единоличным рекордсменом в истории турнира.
Сборная Франции в субботу в Майами встречается с командой Англии в матче за бронзу чемпионата мира. Мбаппе забил мячи на 48-й и 66-й минутах. Его команда уступает со счетом 3:4.
Килиан Мбаппе и Дидье Дешам - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Мбаппе написал обращение к Дешаму
18 июля, 21:22
Теперь на счету Мбаппе 22 гола на чемпионатах мира, что является рекордным результатом. На счету Месси 21 мяч. Мбаппе на это потребовалось 22 матча, Месси - 32. Далее в списке лучших бомбардиров в истории турнира идут немец Мирослав Клозе (16), бразилец Роналдо (15), немец Герд Мюллер (14).
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Победитель турнира определится 19 июля по итогам встречи между сборными Испании и Аргентины.
ЧМ по футболу 2026
19 июля 2026 • начало в 00:00
Завершен
Франция
4 : 6
Англия
48‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
54‎’‎ • Брэдли Барколя
(Килиан Мбаппе)
66‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
90‎’‎ • Усман Дембеле
(Дайо Упамекано)
03‎’‎ • Деклан Райс
18‎’‎ • Эзри Конса
(Деклан Райс)
37‎’‎ • Букайо Сака
(Маркус Рэшфорд)
45‎’‎ • Букайо Сака
(Эберечи Эзе)
87‎’‎ • Букайо Сака (П)
90‎’‎ • Джуд Беллингем
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортЧМ по футболу 2026Килиан МбаппеЛионель МессиМирослав КлозеФранцияМайамиАнглия
 
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Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Испания
    Аргентина
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Л. Дардери
    66
    43
  • Футбол
    Завершен
    Урал
    Енисей
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    КАМАЗ
    Нижний Новгород
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Текстильщик
    Уфа
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Шинник
    Ленинградец
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Велес
    ФK Челябинск
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Спартак Кострома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Волга Ульяновск
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Нефтехимик
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    М. Саккари
    А. Корнеева
    67
    15
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Англия
    4
    6
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
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