Мбаппе превзошел Месси и возглавил список бомбардиров чемпионатов мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Килиан Мбаппе обошел Лионеля Месси по количеству голов на чемпионатах мира по футболу и стал единоличным рекордсменом в истории турнира с 22 голами.
- Сборная Франции, за которую играет Мбаппе, встречается с командой Англии в матче за бронзу чемпионата мира и уступает со счетом 3:4.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обошел аргентинца Лионеля Месси по количеству голов на чемпионатах мира по футболу и стал единоличным рекордсменом в истории турнира.
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Теперь на счету Мбаппе 22 гола на чемпионатах мира, что является рекордным результатом. На счету Месси 21 мяч. Мбаппе на это потребовалось 22 матча, Месси - 32. Далее в списке лучших бомбардиров в истории турнира идут немец Мирослав Клозе (16), бразилец Роналдо (15), немец Герд Мюллер (14).
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Победитель турнира определится 19 июля по итогам встречи между сборными Испании и Аргентины.
19 июля 2026 • начало в 00:00
Завершен
48’ • Килиан Мбаппе
54’ • Брэдли Барколя
66’ • Килиан Мбаппе
90’ • Усман Дембеле
03’ • Деклан Райс
18’ • Эзри Конса
37’ • Букайо Сака
45’ • Букайо Сака
87’ • Букайо Сака (П)
90’ • Джуд Беллингем