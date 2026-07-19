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РФС подтвердил, что перед пенальти в Суперкубке не было жеребьевки - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Футбол
 
01:06 19.07.2026 (обновлено: 01:24 19.07.2026)
РФС подтвердил, что перед пенальти в Суперкубке не было жеребьевки

РФС: перед пенальти в Суперкубке не было жеребьевки из-за поведения болельщиков

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександр Соболев
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Зенит» обыграл «Спартак» (1:1, 4:2 — по пенальти) в матче за Суперкубок России, который прошел в Нижнем Новгороде.
  • В концовке встречи произошел инцидент с массовой потасовкой и бросанием пластиковых бутылок на поле со стороны болельщиков «Спартака».
  • Главный судья матча Евгений Буланов отказался от процедуры жребия для выбора ворот перед серией пенальти, руководствуясь требованиями безопасности и рекомендациями штаба ЕЦУС.
‎НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл – РИА Новости, Андрей Михайлов. Российский футбольный союз (РФС) подтвердил отсутствие жеребьевки перед серией послематчевых пенальти в игре за Суперкубок России между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом".
В субботу "Зенит" обыграл "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти) в матче за Суперкубок России, который прошел в Нижнем Новгороде. В концовке встречи команды устроили массовую потасовку с участием запасных игроков, которую спровоцировал форвард петербуржцев Александр Соболев эмоциональным обращением к спартаковским трибунам после забитого мяча. Болельщики "красно-белых" бросали бутылки со своего сектора. Перед началом послематчевой серии 11-метровых главный судья встречи Евгений Буланов не стал проводить жребий для выбора ворот, футболисты били пенальти у фанатской трибуны "Зенита".
Педро и Руслан Литвинов - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Футболисты "Спартака" и "Зенита" устроили потасовку в матче за Суперкубок
18 июля, 21:56
"В дополнительное время матча был зафиксирован инцидент, связанный с массовым бросанием посторонних предметов (пластиковых бутылок) на футбольное поле с трибуны болельщиков "Спартака". Данный факт классифицируется как прямая угроза безопасности проведения спортивного мероприятия. Перед началом серии послематчевых пенальти Единый центр управления соревнованием (ЕЦУС), в состав которого входят представители МВД, ФСБ, Росгвардии, медицинских служб, представители РФС, лица, ответственные за контрольно-пропускной режим (КРС), и сотрудники частного охранного предприятия, произвел оценку оперативной обстановки на арене. Опираясь на зафиксированный факт правонарушения, штаб ЕЦУС проинформировал судейскую бригаду матча о невозможности проведения серии пенальти в ворота, прилегающие к указанной трибуне, в связи с угрозами безопасности участников матча", - говорится в заявлении пресс-службы РФС.
"Руководствуясь рекомендациями штаба ЕЦУС и прямыми требованиями обеспечения безопасности, зафиксированными в правиле 10, главный арбитр матча правомерно отказался от процедуры жеребьевки и определил ворота для пробития одиннадцатиметровых ударов", - добавили в РФС.
Суперкубок России по футболу
18 июля 2026 • начало в 19:30
Закончен (П)
Зенит
2 : 14:2
Спартак Москва
90‎’‎ • Александр Соболев (П)
91‎’‎ • Игорь Дивеев (П)
91‎’‎ • Фелипе Аугусто (П)
91‎’‎ • Джонатан (П)
91‎’‎ • Александр Соболев (П)
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91‎’‎ • Кристофер Ву (П)
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