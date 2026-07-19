РФС подтвердил, что перед пенальти в Суперкубке не было жеребьевки

"В дополнительное время матча был зафиксирован инцидент, связанный с массовым бросанием посторонних предметов (пластиковых бутылок) на футбольное поле с трибуны болельщиков "Спартака". Данный факт классифицируется как прямая угроза безопасности проведения спортивного мероприятия. Перед началом серии послематчевых пенальти Единый центр управления соревнованием (ЕЦУС), в состав которого входят представители МВД, ФСБ, Росгвардии, медицинских служб, представители РФС, лица, ответственные за контрольно-пропускной режим (КРС), и сотрудники частного охранного предприятия, произвел оценку оперативной обстановки на арене. Опираясь на зафиксированный факт правонарушения, штаб ЕЦУС проинформировал судейскую бригаду матча о невозможности проведения серии пенальти в ворота, прилегающие к указанной трибуне, в связи с угрозами безопасности участников матча", - говорится в заявлении пресс-службы РФС.