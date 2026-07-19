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Хэмилтон выбил Расселла с Гран-при Бельгии, пилот "Мерседеса" сошел - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Формула-1
 
16:19 19.07.2026 (обновлено: 16:26 19.07.2026)
Хэмилтон выбил Расселла с Гран-при Бельгии, пилот "Мерседеса" сошел

Пилот "Мерседеса" Расселл досрочно завершил Гран при Бельгии "Формулы-1"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДжордж Расселл
Джордж Расселл - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Джордж Расселл. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл досрочно завершил основную гонку десятого этапа чемпионата "Формулы-1" — Гран-при Бельгии.
  • На первом круге болид Расселла столкнулся с машиной Льюиса Хэмилтона из "Феррари" и вылетел в гравий.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл досрочно завершил основную гонку десятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бельгии, который проходит на трассе "Спа-Франкоршам".
Расселл стартовал с третьей позиции, на первом круге болид британского пилота столкнулся с машиной Льюиса Хэмилтона из "Феррари" и вылетел в гравий.
Перед началом гонки Расселл, имея в активе 154 очка, шел вторым в личном зачете "Формулы-1" после партнера по команде итальянца Кими Антонелли, на счету которого 179 баллов.
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Формула-1БельгияСпортДжордж РасселлЛьюис ХэмилтонФеррариМерседес
 
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