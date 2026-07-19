Хэмилтон выбил Расселла с Гран-при Бельгии, пилот "Мерседеса" сошел

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл досрочно завершил основную гонку десятого этапа чемпионата "Формулы-1" — Гран-при Бельгии.
- На первом круге болид Расселла столкнулся с машиной Льюиса Хэмилтона из "Феррари" и вылетел в гравий.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл досрочно завершил основную гонку десятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бельгии, который проходит на трассе "Спа-Франкоршам".
Расселл стартовал с третьей позиции, на первом круге болид британского пилота столкнулся с машиной Льюиса Хэмилтона из "Феррари" и вылетел в гравий.
Перед началом гонки Расселл, имея в активе 154 очка, шел вторым в личном зачете "Формулы-1" после партнера по команде итальянца Кими Антонелли, на счету которого 179 баллов.