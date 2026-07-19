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Хэмилтон отстает от Антонелли на 45 очков в личном зачете "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Формула-1
 
18:07 19.07.2026 (обновлено: 18:18 19.07.2026)
Хэмилтон отстает от Антонелли на 45 очков в личном зачете "Формулы-1"

Хэмилтон вышел на второе место в зачете пилотов "Формулы-1" после схода Расселла

© Фото : соцсети "Феррари"Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : соцсети "Феррари"
Льюис Хэмилтон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Льюис Хэмилтон вышел на второе место в личном зачете «Формулы-1» после Гран-при Бельгии.
  • Кими Антонелли из «Мерседеса» выиграл Гран-при Бельгии, а Хэмилтон финишировал четвертым и обошел в зачете Джорджа Расселла.
  • В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес» с 358 очками, за ним следуют «Феррари» и «Макларен».
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон вышел на второе место в личном зачете "Формулы-1" после десятого этапа чемпионата - Гран-при Бельгии, который прошел на трассе "Спа-Франкоршам".
Гонка Гран-при Бельгии состоялась в воскресенье и завершилась победой итальянского пилота "Мерседеса" Кими Антонелли, который выиграл шестую гонку в текущем сезоне. Вторым стал монегаск Шарль Леклер из "Феррари", третьим - нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
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Антонелли выиграл квалификацию на Гран-при Бельгии "Формулы-1"
18 июля, 18:33
Финишировавший четвертым Хэмилтон обошел в зачете британского пилота "Мерседеса" Джорджа Расселла, который досрочно завершил гонку после столкновения с болидом семикратного чемпиона "Формулы-1".
Лидирует в зачете пилотов Антонелли, имеющий в активе 204 балла. На счету Хэмилтона и Расселла 159 и 154 очка соответственно.
Также в топ-10 входят: 4. Шарль Леклер (Монако, "Феррари"; 126), 5. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен"; 103), 6. Оскар Пиастри (Австралия, "Макларен"; 92), 7. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл"; 91), 8. Исак Хаджар (Франция, "Ред Булл"; 60), 9. Пьер Гасли (Франция, "Альпин"; 42), 10. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, "Рейсинг Буллз"; 39).
В Кубке конструкторов с 358 очками лидирует "Мерседес". На втором месте располагается "Феррари" (285), на третьем - "Макларен" (195). Далее идут "Ред Булл" (151), "Альпин" (61), "Рейсинг Буллз" (61), "Хаас" (21), "Уильямс" (11), "Ауди" (10), "Астон Мартин" (1) и "Кадиллак" (0).
Следующий этап Формулы-1" - Гран-при Венгрии - пройдет с 24 по 26 июля.
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