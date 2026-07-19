"Ред Булл" отказался продавать "Рейсинг Буллз" за 3 миллиарда долларов

Ранее Аттью должен был возглавить одну из групп инвесторов, претендовавших на приобретение коммерческих прав "Формулы-1" у CVC Capital Partners, однако покупателем стала Liberty Media. Сделка была завершена в январе 2017 года.

"Ред Булл" приобрел команду "Минарди" в 2005 году и с сезона-2006 стал использовать ее в качестве второго коллектива в "Формуле-1". После покупки команда была переименована в "Торо Россо". В 2020 году команда получила название "Альфа Таури", в сезоне-2024 выступала под именем RB, а с 2025 года называется "Рейсинг Буллз". За коллектив ранее выступали действующие пилоты "Ред Булл" - четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен и француз Исак Хаджар. Кроме того, в составе обеих команд выступал россиянин Даниил Квят.