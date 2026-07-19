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"Ред Булл" отказался продавать "Рейсинг Буллз" за 3 миллиарда долларов - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
14:52 19.07.2026 (обновлено: 15:00 19.07.2026)
"Ред Булл" отказался продавать "Рейсинг Буллз" за 3 миллиарда долларов

"Ред Булл" отказался продавать команду "Формулы-1" "Рейсинг Буллз" за $3 млрд

© NATALIA KOLESNIKOVAПилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© NATALIA KOLESNIKOVA
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Концерн «Ред Булл» отклонил предложение о покупке команды «Рейсинг Буллз» за 3 млрд долларов.
  • Предложение поступило от группы инвесторов во главе с американским бизнесменом Дином Аттью и финансистом Эндрю Хэрриотом.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Австрийский концерн "Ред Булл" отклонил предложение о покупке принадлежащей компании команды "Формулы-1" "Рейсинг Буллз" за 3 млрд долларов, сообщает GP Blog со ссылкой на The Times.
По информации издания, предложение поступило от группы инвесторов во главе с американским бизнесменом, бывшим советником экс-главы "Формулы-1" Берни Экклстоуна Дином Аттью и финансистом Эндрю Хэрриотом. Финансирование сделки должны были обеспечить несколько инвестиционных фондов из Абу-Даби.
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Ранее Аттью должен был возглавить одну из групп инвесторов, претендовавших на приобретение коммерческих прав "Формулы-1" у CVC Capital Partners, однако покупателем стала Liberty Media. Сделка была завершена в январе 2017 года.
"Ред Булл" приобрел команду "Минарди" в 2005 году и с сезона-2006 стал использовать ее в качестве второго коллектива в "Формуле-1". После покупки команда была переименована в "Торо Россо". В 2020 году команда получила название "Альфа Таури", в сезоне-2024 выступала под именем RB, а с 2025 года называется "Рейсинг Буллз". За коллектив ранее выступали действующие пилоты "Ред Булл" - четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен и француз Исак Хаджар. Кроме того, в составе обеих команд выступал россиянин Даниил Квят.
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