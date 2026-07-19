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Звезды кино и музыки посетили финал ЧМ по футболу - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Футбол
 
23:33 19.07.2026
Звезды кино и музыки посетили финал ЧМ по футболу

Звезды кино и музыки посетили финальный матч чемпионата мира

© REUTERS / JON DURRКонцерт в перерыве финального матча ЧМ-2026
Концерт в перерыве финального матча ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© REUTERS / JON DURR
Концерт в перерыве финального матча ЧМ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Звезды кино и музыки, включая Рианну, Мика Джаггера и Фаррелла Уильямса, посетили финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании.
  • Тимоти Шаламе вынес на поле официальный мяч финала, а Том Круз обратился к зрителям с речью, назвав футбол силой, объединяющей людей по всему миру.
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Звезды кино и музыки посетили финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании, следует из кадров трансляции.
На трибунах были замечены певица Рианна, музыканты Мик Джаггер и Фаррелл Уильямс, актеры Аня Тейлор-Джой, Мэтт Деймон, Эдриан Броуди, Уилл Феррелл, Том Круз и Тимоти Шаламе. Перед началом матча Шаламе вынес на поле официальной мяч финала.
ЧМ по футболу 2026
19 июля 2026 • начало в 22:00
Закончен (ДВ)
Испания
1 : 0
Аргентина
106‎’‎ • Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
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Том Круз также обратился к зрителям с речью, в которой назвал футбол силой, объединяющей людей по всему миру.
Финал между Испанией и Аргентиной проходит в воскресенье в Ист-Ратерфорде в штате Нью-Джерси.
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