Звезды кино и музыки посетили финал ЧМ по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ Звезды кино и музыки, включая Рианну, Мика Джаггера и Фаррелла Уильямса, посетили финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании.

Тимоти Шаламе вынес на поле официальный мяч финала, а Том Круз обратился к зрителям с речью, назвав футбол силой, объединяющей людей по всему миру.

ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Звезды кино и музыки посетили финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании, следует из кадров трансляции.

На трибунах были замечены певица Рианна , музыканты Мик Джаггер и Фаррелл Уильямс, актеры Аня Тейлор-Джой, Мэтт Деймон, Эдриан Броуди, Уилл Феррелл, Том Круз и Тимоти Шаламе. Перед началом матча Шаламе вынес на поле официальной мяч финала.

Том Круз также обратился к зрителям с речью, в которой назвал футбол силой, объединяющей людей по всему миру.