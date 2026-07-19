Перерыв между таймами финала ЧМ продолжался 27 минут

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Перерыв между первым и вторым таймами финального матча чемпионата мира по футболу длился рекордные 27 минут.
- В перерыве впервые в истории чемпионатов мира прошло шоу с участием Мадонны, Шакиры, Джастина Бибера и группы BTS.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Перерыв между первым и вторым таймами финального матча чемпионата мира по футболу продолжался рекордные 27 минут.
В перерыве между таймами впервые в истории чемпионатов мира прошло шоу. Его хедлайнерами стали Мадонна, Шакира, Джастин Бибер и южнокорейская группа BTS. В результате интервал между таймами был увеличен, обычно он составляет 15 минут.