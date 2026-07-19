Рейтинг@Mail.ru
Финал ЧМ по футболу проходит при частично пустых трибунах - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:57 19.07.2026
Финал ЧМ по футболу проходит при частично пустых трибунах

В США финал ЧМ по футболу проходит при частично пустых трибунах стадиона

© REUTERS / Jeenah MoonСборные Испании и Аргенины на финале ЧМ-2026
Сборные Испании и Аргенины на финале ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© REUTERS / Jeenah Moon
Сборные Испании и Аргенины на финале ЧМ-2026
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финальная игра чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании проходит при частично пустующих трибунах.
  • За несколько часов до стартового свистка финального матча в продаже оставались билеты по цене от 4,8 тысячи до 57,5 тысяч долларов.
ИСТ-РАТЕРФОРД (Нью-Джерси), 19 июл - РИА Новости. Финальная игра чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании проходит при частично пустующих трибунах, передает корреспондент РИА Новости со стадиона MetLife в штате Нью-Джерси.
В концу первого тайма на части секторов арены остаются вакантные места на втором и первом ярусах.
ЧМ по футболу 2026
19 июля 2026 • начало в 22:00
Закончен (ДВ)
Испания
1 : 0
Аргентина
106‎’‎ • Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
При этом самые высокие и наиболее доступные места полностью заняты болельщиками и многочисленными журналистами, присутствующими на стадионе.
Как выяснило РИА Новости, за несколько часов до стартового свистка финального матча в продаже до сих пор оставались билеты по цене от 4,8 тысячи до 57,5 тысяч долларов.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
Месси первым в истории вышел в старте в трех финалах ЧМ
Вчера, 22:07
 
ФутболСпортЧМ по футболу 2026АргентинаИспания
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Испания
    Аргентина
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Л. Дардери
    66
    43
  • Футбол
    Завершен
    Урал
    Енисей
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    КАМАЗ
    Нижний Новгород
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Текстильщик
    Уфа
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Шинник
    Ленинградец
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Велес
    ФK Челябинск
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Спартак Кострома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Волга Ульяновск
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Нефтехимик
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    М. Саккари
    А. Корнеева
    67
    15
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Англия
    4
    6
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала