Краткий пересказ от РИА ИИ
- Финальная игра чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании проходит при частично пустующих трибунах.
- За несколько часов до стартового свистка финального матча в продаже оставались билеты по цене от 4,8 тысячи до 57,5 тысяч долларов.
ИСТ-РАТЕРФОРД (Нью-Джерси), 19 июл - РИА Новости. Финальная игра чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании проходит при частично пустующих трибунах, передает корреспондент РИА Новости со стадиона MetLife в штате Нью-Джерси.
В концу первого тайма на части секторов арены остаются вакантные места на втором и первом ярусах.
19 июля 2026 • начало в 22:00
Закончен (ДВ)
При этом самые высокие и наиболее доступные места полностью заняты болельщиками и многочисленными журналистами, присутствующими на стадионе.
Как выяснило РИА Новости, за несколько часов до стартового свистка финального матча в продаже до сих пор оставались билеты по цене от 4,8 тысячи до 57,5 тысяч долларов.