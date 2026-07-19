Финал ЧМ по футболу проходит при частично пустых трибунах

Краткий пересказ от РИА ИИ Финальная игра чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании проходит при частично пустующих трибунах.

За несколько часов до стартового свистка финального матча в продаже оставались билеты по цене от 4,8 тысячи до 57,5 тысяч долларов.

ИСТ-РАТЕРФОРД (Нью-Джерси), 19 июл - РИА Новости. Финальная игра чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании проходит при частично пустующих трибунах, передает корреспондент РИА Новости со стадиона MetLife в штате Нью-Джерси.

В концу первого тайма на части секторов арены остаются вакантные места на втором и первом ярусах.

При этом самые высокие и наиболее доступные места полностью заняты болельщиками и многочисленными журналистами, присутствующими на стадионе.