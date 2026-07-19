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Стоимость оставшихся билетов на финал ЧМ достигает 57,5 тысяч долларов - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Футбол
 
20:44 19.07.2026
Стоимость оставшихся билетов на финал ЧМ достигает 57,5 тысяч долларов

Стоимость оставшихся билетов на финал ЧМ-2026 достигает 57,5 тысяч долларов

© Фотография из соцсетейМяч финала и трофей ЧМ-2026
Мяч финала и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фотография из соцсетей
Мяч финала и трофей ЧМ-2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Цены на оставшиеся билеты на финал чемпионата мира варьируются от 4 812 до 57 500 долларов в зависимости от категории и местоположения.
  • В финале сыграют Испания и Аргентина, игра начнется в 15:00 (22:00 мск).
  • Желающим попасть на финал нужно поторопиться, так как очереди на стадион растянулись на сотни метров и занимают около полутора часов ожидания.
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Фанатам футбола, решившим в последний момент пробрести билеты на финал чемпионата мира, придется отдать от 4,812 до 57,500 долларов, выяснило РИА Новости, изучив официальную платформу продаж ФИФА.
В воскресенье в финале турнира Испания сыграет с Аргентиной. Игра начнется в 15.00 (22.00 мск).
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На данный момент на официальном магазине чемпионата еще доступны билеты первой категории за 10,990 долларов.
При этом на платформе для перепродаж стоимость варьируется в зависимости от категории и местоположения. Стоимость билетов третьей категории, в наиболее удаленной от поля части стадиона, начинается с 4,812 долларов. А за билеты первой категории продавцы просят до 57,500 долларов.
Как передает корреспондент РИА Новости, желающим попасть на финал придется поторопиться, так как очереди на стадион растянулись на сотни метров и занимают около полутора часов ожидания.
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