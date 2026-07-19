Краткий пересказ от РИА ИИ Цены на оставшиеся билеты на финал чемпионата мира варьируются от 4 812 до 57 500 долларов в зависимости от категории и местоположения.

В финале сыграют Испания и Аргентина, игра начнется в 15:00 (22:00 мск).

Желающим попасть на финал нужно поторопиться, так как очереди на стадион растянулись на сотни метров и занимают около полутора часов ожидания.

ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Фанатам футбола, решившим в последний момент пробрести билеты на финал чемпионата мира, придется отдать от 4,812 до 57,500 долларов, выяснило РИА Новости, изучив официальную платформу продаж ФИФА.

В воскресенье в финале турнира Испания сыграет с Аргентиной . Игра начнется в 15.00 (22.00 мск).

На данный момент на официальном магазине чемпионата еще доступны билеты первой категории за 10,990 долларов.

При этом на платформе для перепродаж стоимость варьируется в зависимости от категории и местоположения. Стоимость билетов третьей категории, в наиболее удаленной от поля части стадиона, начинается с 4,812 долларов. А за билеты первой категории продавцы просят до 57,500 долларов.