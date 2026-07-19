Краткий пересказ от РИА ИИ Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев проигнорировала скандал с отставкой министра обороны Украины Михаила Федорова, пишет Berliner Zeiting.

В статье отмечается, что такое поведение председателя Еврокомиссии вызвало критику в Брюсселе.

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев проигнорировала скандал с отставкой министра обороны Украины Михаила Федорова, пишет Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев проигнорировала скандал с отставкой министра обороны Украины Михаила Федорова, пишет Berliner Zeiting.

"Она не придала этому никакого значения. <…> На сообщение об увольнении чиновника она лишь пожала плечами", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что такое поведение председателя Еврокомиссии вызвало критику в Брюсселе : депутат Европарламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Фабио де Мази обвинил ее в том, что она закрывает глаза на проблемы с коррупцией на Украине, которые могут быть связаны с отставкой главы Минобороны.

"Увольнение Федорова показывает, какая борьба за власть бушует за кулисами. <…> Госпожа фон дер Ляйен тратит миллиарды на страну, где процветает коррупция. <…> Она даже не поднимала эти проблемы в разговоре с Владимиром Зеленским, как ей пришлось признать в ответе на мой парламентский запрос", — цитирует его издание.

Еврокомиссия в среду объявила о подписании с Украиной соглашения о партнерстве в оборонной промышленности. Оно предусматривает выделение до десяти миллиардов евро на закупки и совместное производство прежде всего дронов и ракет.

Фон дер Ляйен, посетившая Киев 15 июля, заявила, что документ откроет возможности для более тесного взаимодействия военных предприятий Брюсселя и Киева.