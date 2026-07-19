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Фон дер Ляйен попала в скандал из-за встречи с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2026
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18:51 19.07.2026 (обновлено: 22:14 19.07.2026)
Фон дер Ляйен попала в скандал из-за встречи с Зеленским, пишут СМИ

BZ: фон дер Ляйен проигнорировала скандал с увольнением Федорова

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский вручает председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен орден Европы
Владимир Зеленский вручает председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен орден Европы - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский вручает председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен орден Европы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев проигнорировала скандал с отставкой министра обороны Украины Михаила Федорова, пишет Berliner Zeiting.
  • В статье отмечается, что такое поведение председателя Еврокомиссии вызвало критику в Брюсселе.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев проигнорировала скандал с отставкой министра обороны Украины Михаила Федорова, пишет Berliner Zeiting.
"Она не придала этому никакого значения. <…> На сообщение об увольнении чиновника она лишь пожала плечами", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что такое поведение председателя Еврокомиссии вызвало критику в Брюсселе: депутат Европарламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Фабио де Мази обвинил ее в том, что она закрывает глаза на проблемы с коррупцией на Украине, которые могут быть связаны с отставкой главы Минобороны.
"Увольнение Федорова показывает, какая борьба за власть бушует за кулисами. <…> Госпожа фон дер Ляйен тратит миллиарды на страну, где процветает коррупция. <…> Она даже не поднимала эти проблемы в разговоре с Владимиром Зеленским, как ей пришлось признать в ответе на мой парламентский запрос", — цитирует его издание.
Еврокомиссия в среду объявила о подписании с Украиной соглашения о партнерстве в оборонной промышленности. Оно предусматривает выделение до десяти миллиардов евро на закупки и совместное производство прежде всего дронов и ракет.
Фон дер Ляйен, посетившая Киев 15 июля, заявила, что документ откроет возможности для более тесного взаимодействия военных предприятий Брюсселя и Киева.
В Госдуме, комментируя визит чиновницы на Украину, заявили, что ЕС разжигает третью мировую войну, поставляя оружие ВСУ. Как отметил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, фон дер Ляйен предает интересы европейцев в угоду возрождению украинского нацизма.
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