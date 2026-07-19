На Эльбрусе спасатели нашли тело мальчика и пострадавшего мужчину

Краткий пересказ от РИА ИИ Спасатели МЧС России обнаружили на восточном склоне горы Эльбрус пострадавшего мужчину и тело погибшего 11-летнего мальчика.

Эвакуацию перенесли на 20 июля из-за темноты и плохой погоды.

Для транспортировки пострадавшего и тела погибшего планируется привлечь коммерческий вертолет.

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Спасатели нашли на Эльбрусе пострадавшего альпиниста и его погибшего сына, Спасатели нашли на Эльбрусе пострадавшего альпиниста и его погибшего сына, сообщил главк МЧС по Кабардино-Балкарии.

"По состоянию на 21:20 спасатели МЧС России обнаружили пострадавшего мужчину и тело погибшего 11-летнего мальчика на восточном склоне горы Эльбрус (высота около 4200 метров)", — говорится в релизе.

В ведомстве добавили, что из-за темноты и плохой погоды эвакуацию перенесли на 20 июля. Для транспортировки пострадавшего и тела погибшего планируется привлечь коммерческий вертолет.

На месте работают 12 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и специалисты из центра "Лидер".

Сегодня днем стало известно, что два альпиниста сорвались на высоте около 4200-4600 метров при попытке подняться на восточную вершину Эльбруса. Один из них погиб, другой получил многочисленные травмы. Позже выяснилось , что это отец и его 11-летний сын. Семья родом из Донецка, но последние несколько лет проживала в Ставропольском крае.