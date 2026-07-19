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На Эльбрусе спасатели нашли тело мальчика и пострадавшего мужчину - РИА Новости, 19.07.2026
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22:08 19.07.2026 (обновлено: 22:42 19.07.2026)
На Эльбрусе спасатели нашли тело мальчика и пострадавшего мужчину

На Эльбрусе обнаружили тело 11-летнего мальчика и пострадавшего мужчины

© Фото : предоставлено МЧС РоссииПоисково-спасательные работы на горе Эльбрус
Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : предоставлено МЧС России
Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели МЧС России обнаружили на восточном склоне горы Эльбрус пострадавшего мужчину и тело погибшего 11-летнего мальчика.
  • Эвакуацию перенесли на 20 июля из-за темноты и плохой погоды.
  • Для транспортировки пострадавшего и тела погибшего планируется привлечь коммерческий вертолет.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Спасатели нашли на Эльбрусе пострадавшего альпиниста и его погибшего сына, сообщил главк МЧС по Кабардино-Балкарии.
"По состоянию на 21:20 спасатели МЧС России обнаружили пострадавшего мужчину и тело погибшего 11-летнего мальчика на восточном склоне горы Эльбрус (высота около 4200 метров)", — говорится в релизе.
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В ведомстве добавили, что из-за темноты и плохой погоды эвакуацию перенесли на 20 июля. Для транспортировки пострадавшего и тела погибшего планируется привлечь коммерческий вертолет.
На месте работают 12 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и специалисты из центра "Лидер".
Сегодня днем стало известно, что два альпиниста сорвались на высоте около 4200-4600 метров при попытке подняться на восточную вершину Эльбруса. Один из них погиб, другой получил многочисленные травмы. Позже выяснилось, что это отец и его 11-летний сын. Семья родом из Донецка, но последние несколько лет проживала в Ставропольском крае.
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели ребенка.
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