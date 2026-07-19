Альпинисту, погибшему при восхождении на Эльбрус, было 11 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во время восхождения на Эльбрус погиб 11-летний ребенок, его 40-летний отец получил травмы.
- Семья альпинистов родом из Донецка, но последние несколько лет проживала в Ставропольском крае.
НАЛЬЧИК, 19 июл — РИА Новости. Альпинистом, погибшим при восхождении на Эльбрус, оказался одиннадцатилетний ребенок, сообщили в главке Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии.
По информации Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС, на Эльбрусе два альпиниста сорвались на высоте около 4200-4600 метров. Один из них погиб, второй получил травмы.
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6 июля, 14:55
"В рамках доследственной проверки установлены личности пострадавших при восхождении граждан. По имеющимся сведениям, во время восхождения на восточную вершину горы сорвались отец и сын 1986 и 2015 года рождения. Мужчина получил множественные травмы, а его сын в результате падения скончался", — рассказали в СК России.
Там добавили, что семья родом из Донецка, но последние несколько лет проживала в Ставропольском крае.
Как пишут СМИ, речь может идти об отце и сыне, которые в прошлом году уже пытались подняться на западную вершину Эльбруса, но не дошли до нее 300 метров, так как ребенку стало плохо.