Альпинисту, погибшему при восхождении на Эльбрус, было 11 лет

Там добавили, что семья родом из Донецка, но последние несколько лет проживала в Ставропольском крае.

Как пишут СМИ, речь может идти об отце и сыне, которые в прошлом году уже пытались подняться на западную вершину Эльбруса, но не дошли до нее 300 метров, так как ребенку стало плохо.