На Эльбрусе погиб альпинист во время восхождения

НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус, один из них погиб, второй выжил, на место выдвинулись спасатели, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.