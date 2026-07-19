На Эльбрусе погиб альпинист во время восхождения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два альпиниста сорвались на Эльбрусе на высоте около 4200–4600 метров, один из них погиб, второй получил травмы.
- На место происшествия выдвинулись 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус, один из них погиб, второй выжил, на место выдвинулись спасатели, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.
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"По предварительным данным, на Эльбрусе сорвались два альпиниста на высоте около 4200-4600 метров. Один из них погиб, второй получил травмы", - сказал собеседник агентства.