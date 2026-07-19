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На Эльбрусе погиб альпинист во время восхождения - РИА Новости, 19.07.2026
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12:17 19.07.2026 (обновлено: 12:25 19.07.2026)
На Эльбрусе погиб альпинист во время восхождения

МЧС: один альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкГора Эльбрус
Гора Эльбрус - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Гора Эльбрус. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два альпиниста сорвались на Эльбрусе на высоте около 4200–4600 метров, один из них погиб, второй получил травмы.
  • На место происшествия выдвинулись 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус, один из них погиб, второй выжил, на место выдвинулись спасатели, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.
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"По предварительным данным, на Эльбрусе сорвались два альпиниста на высоте около 4200-4600 метров. Один из них погиб, второй получил травмы", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на место выдвинулись 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
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ЭльбрусРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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