Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго приблизилось к 900

Краткий пересказ от РИА ИИ В Демократической Республике Конго подтверждено 2267 случаев заболевания лихорадкой Эбола, из которых 893 человека скончались.

Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго приблизилось к 900, сообщило Министерство связи и СМИ ДРК.

В общей сложности власти подтвердили 2267 случаев заболевания лихорадкой Эбола в пяти провинциях страны, при этом 444 человек излечились. Число летальных исходов достигло 893. Еще 722 человек находятся на карантине или госпитализированы.

Показатель смертности от вируса оценивается на уровне 39,4%.

Эпицентром заболевания продолжает оставаться северо-восточная провинция Итури.

Накануне местные власти в ДРК сообщили о 850 смертях.