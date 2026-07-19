Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго приблизилось к 900

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Демократической Республике Конго подтверждено 2267 случаев заболевания лихорадкой Эбола, из которых 893 человека скончались.
- Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго приблизилось к 900, сообщило Министерство связи и СМИ ДРК.
В общей сложности власти подтвердили 2267 случаев заболевания лихорадкой Эбола в пяти провинциях страны, при этом 444 человек излечились. Число летальных исходов достигло 893. Еще 722 человек находятся на карантине или госпитализированы.
В ООН предупредили о риске распространения Эболы в ДРК
17 июля, 18:34
Показатель смертности от вируса оценивается на уровне 39,4%.
Эпицентром заболевания продолжает оставаться северо-восточная провинция Итури.
Накануне местные власти в ДРК сообщили о 850 смертях.
Вспышка лихорадки Эбола штамма Bundibugyo произошла в ДР Конго и Уганде в середине мая. Почти сразу ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для других стран, а региональный риск распространения вируса оценила как высокий.