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Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго приблизилось к 900 - РИА Новости, 19.07.2026
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02:15 19.07.2026 (обновлено: 03:40 19.07.2026)
Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго приблизилось к 900

В ДР Конго число жертв лихорадки Эбола выросло до 893 человек

© AP Photo / Moses SawasawaМедики несут больного лихорадкой Эбола в Рвампаре, ДРК
Медики несут больного лихорадкой Эбола в Рвампаре, ДРК - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Moses Sawasawa
Медики несут больного лихорадкой Эбола в Рвампаре, ДРК. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Демократической Республике Конго подтверждено 2267 случаев заболевания лихорадкой Эбола, из которых 893 человека скончались.
  • Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго приблизилось к 900, сообщило Министерство связи и СМИ ДРК.
В общей сложности власти подтвердили 2267 случаев заболевания лихорадкой Эбола в пяти провинциях страны, при этом 444 человек излечились. Число летальных исходов достигло 893. Еще 722 человек находятся на карантине или госпитализированы.
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Показатель смертности от вируса оценивается на уровне 39,4%.
Эпицентром заболевания продолжает оставаться северо-восточная провинция Итури.
Накануне местные власти в ДРК сообщили о 850 смертях.
Вспышка лихорадки Эбола штамма Bundibugyo произошла в ДР Конго и Уганде в середине мая. Почти сразу ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для других стран, а региональный риск распространения вируса оценила как высокий.
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В миреУгандаВОЗРаспространение лихорадки Эбола
 
 
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