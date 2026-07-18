Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 850 человек

"Количество подтвержденных случаев заболевания Эболой в ДР Конго возросло до 2181, включая 864 летальных исхода", — говорится в публикации.

Вспышка лихорадки Эбола штамма Bundibugyo произошла в ДР Конго и Уганде в середине мая. Почти сразу ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для других стран, а региональный риск распространения вируса оценила как высокий.