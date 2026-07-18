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Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 850 человек - РИА Новости, 18.07.2026
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06:17 18.07.2026 (обновлено: 17:52 18.07.2026)
Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 850 человек

В ДР Конго число жертв лихорадки Эбола выросло до 864 человек

© REUTERS / Gradel Muyisa MumbereМедицинский работник в Буниа, ДР Конго
Медицинский работник в Буниа, ДР Конго - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© REUTERS / Gradel Muyisa Mumbere
Медицинский работник в Буниа, ДР Конго. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 850 человек.
  • Количество подтвержденных случаев заболевания Эболой в ДРК возросло до 2181.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 850 человек, передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
"Количество подтвержденных случаев заболевания Эболой в ДР Конго возросло до 2181, включая 864 летальных исхода", — говорится в публикации.
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Накануне Национальный институт общественного здравоохранения ДРК сообщил о 828 смертях.
Вспышка лихорадки Эбола штамма Bundibugyo произошла в ДР Конго и Уганде в середине мая. Почти сразу ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для других стран, а региональный риск распространения вируса оценила как высокий.
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В миреРеспублика КонгоУгандаРаспространение лихорадки Эбола
 
 
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