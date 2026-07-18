Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 850 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 850 человек.
- Количество подтвержденных случаев заболевания Эболой в ДРК возросло до 2181.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 850 человек, передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
"Количество подтвержденных случаев заболевания Эболой в ДР Конго возросло до 2181, включая 864 летальных исхода", — говорится в публикации.
Накануне Национальный институт общественного здравоохранения ДРК сообщил о 828 смертях.
Вспышка лихорадки Эбола штамма Bundibugyo произошла в ДР Конго и Уганде в середине мая. Почти сразу ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для других стран, а региональный риск распространения вируса оценила как высокий.