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Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 800 человек - РИА Новости, 17.07.2026
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01:50 17.07.2026
Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 800 человек

В ДР Конго число жертв лихорадки Эбола выросло до 828 человек

© AP Photo / Dirole Lotsima DieudonneМедик в защитном костюме в медицинском центре в Буниа в ДР Конго
Медик в защитном костюме в медицинском центре в Буниа в ДР Конго - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Dirole Lotsima Dieudonne
Медик в защитном костюме в медицинском центре в Буниа в ДР Конго. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 800.
  • Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 800, передает агентство Рейтер со ссылкой на Национальный институт общественного здравоохранения Демократической Республики Конго (INSP).
Ранее сообщалось о 798 летальных случаях.
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Вчера, 17:03
"Количество подтвержденных случаев заболевания возросло до 2124, включая 828 летальных исходов", - говорится в сообщении агентства.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
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В миреДемократическая Республика КонгоУгандаВОЗРаспространение лихорадки Эбола
 
 
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