Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 800 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 800.
- Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 800, передает агентство Рейтер со ссылкой на Национальный институт общественного здравоохранения Демократической Республики Конго (INSP).
Ранее сообщалось о 798 летальных случаях.
"Количество подтвержденных случаев заболевания возросло до 2124, включая 828 летальных исходов", - говорится в сообщении агентства.