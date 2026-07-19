Дешам взял на себя вину за четыре пропущенных мяча в матче за бронзу ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам взял на себя вину за неудачную игру команды в первом тайме матча за третье место чемпионата мира против сборной Англии.
- Англичане обыграли французов со счетом 6:4 и завоевали бронзовые медали чемпионата мира 2026 года.
- Новым главным тренером сборной Франции станет Зинедин Зидан, об официальном назначении объявят до конца июля.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам взял на себя вину за неудачную игру команды в первом тайме матча за третье место чемпионата мира против сборной Англии.
В субботу англичане обыграли французов (6:4) и завоевали бронзовые медали чемпионата мира 2026 года. После первого тайма подопечные Дешама уступали со счетом 0:4.
"Мы проиграли, проведя неприемлемый первый тайм. После перерыва сумели отреагировать. У нас были два момента, чтобы сравнять и сделать счет 4:4. Мы стали больше атаковать - это то, что мы умеем делать. К сожалению, это моя вина: в первом тайме я не сделал того, что было нужно. Хотя бы во втором тайме мы стали показывать что-то похожее на футбол, хотя поражение причиняет боль. В нашей игре были положительные моменты, не все нужно забывать. В этой команде есть футбольное мастерство, есть молодые игроки, которые будут расти и прибавлять. У сборной есть все, чтобы добиться очень хороших результатов. Конечно, есть разочарование, мы хотели занять третье место", - приводит слова Дешама L'Equipe.
Встреча стала для Дешама последней во главе национальной команды. По данным L'Equipe, новым главным тренером сборной Франции станет Зинедин Зидан, об официальном назначении объявят до конца июля.
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"С человеческой точки зрения это было прекрасное приключение. Эти восемь недель с командой были прекрасными. Мы хотели дарить эмоции. Я слышу много слов благодарности и сам хочу поблагодарить многих людей. Со мной работал очень квалифицированный штаб. Приходилось делать выбор как в отношении игроков, так и в человеческом плане, всегда было желание подняться как можно выше. Я хотел удержать сборную Франции на самом высоком уровне. Нет ничего прекраснее", - добавил специалист.
Дешаму 57 лет. Он возглавлял сборную Франции с 2012 года. Чемпионат мира 2026 года стал для него четвертым на посту главного тренера национальной команды. Дешам провел на мировых первенствах 26 матчей, что является рекордом. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира 2018 года в России и Лигу наций сезона-2020/21, а также вышла в финалы домашнего чемпионата Европы 2016 года и чемпионата мира 2022 года в Катаре. В клубной тренерской карьере Дешам работал в "Монако", туринском "Ювентусе" и "Марселе".