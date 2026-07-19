Роналдо и Роналдиньо выступили с Мадонной в перерыве финала ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В перерыве финального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины прошло шоу с участием певицы Мадонны.
- В шоу приняли участие чемпионы мира в составе сборной Бразилии по футболу Роналдо и Роналдиньо, а также певица Шакира, южнокорейская группа BTS и Джастин Бибер.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Чемпионы мира в составе сборной Бразилии по футболу Роналдо и Роналдиньо приняли участие в выступлении певицы Мадонны в перерыве финального матча чемпионата мира 2026 года.
19 июля 2026 • начало в 22:00
Закончен (ДВ)
Впервые в истории между таймами финала прошло шоу. Представление началось с выезда Мадонны из подтрибунного помещения на автомобиле, за рулем которого сидел Роналдо, рядом с ним находился Роналдиньо.
В шоу также приняли участие певица Шакира, южнокорейская группа BTS и Джастин Бибер. Последнего на поле "выпустили" главные герои сериала "Тед Лассо" (актеры Джейсон Судейкис и Брендан Хант).