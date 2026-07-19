Роналдо и Роналдиньо выступили с Мадонной в перерыве финала ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ В перерыве финального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины прошло шоу с участием певицы Мадонны.

В шоу приняли участие чемпионы мира в составе сборной Бразилии по футболу Роналдо и Роналдиньо, а также певица Шакира, южнокорейская группа BTS и Джастин Бибер.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Чемпионы мира в составе сборной Бразилии по футболу Роналдо и Роналдиньо приняли участие в выступлении певицы Мадонны в перерыве финального матча чемпионата мира 2026 года.

Финал между сборными Испании Аргентины проходит в воскресенье в Нью-Йорке, счет не открыт - 0:0.

Впервые в истории между таймами финала прошло шоу. Представление началось с выезда Мадонны из подтрибунного помещения на автомобиле, за рулем которого сидел Роналдо, рядом с ним находился Роналдиньо.