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В перерыве финала ЧМ-2026 показали баннер на все поле с русскими словами - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Футбол
 
23:18 19.07.2026 (обновлено: 23:29 19.07.2026)
В перерыве финала ЧМ-2026 показали баннер на все поле с русскими словами

В перерыве финала ЧМ-2026 развернули баннер на все поле со словами на русском

© REUTERS / JON DURRШоу в перерыве финала ЧМ
Шоу в перерыве финала ЧМ - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© REUTERS / JON DURR
Шоу в перерыве финала ЧМ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В перерыве финального матча чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными Испании и Аргентины на поле развернули баннер с словами на многих языках мира.
  • На баннере были слова «любовь» и «исследовать» на русском языке.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В перерыве финального матча чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными Испании и Аргентины на поле развернули баннер, на котором были слова на многих языках мира, в том числе на русском.
Финал проходит в Нью-Йорке в воскресенье, счет не открыт - 0:0.
В перерыве финального матча впервые в истории проходит шоу между таймами. В его рамках на поле вынесли огромный баннер со словами на разных языках, на нем, в частности, были слова "любовь" и "исследовать" на русском.
ЧМ по футболу 2026
19 июля 2026 • начало в 22:00
Закончен (ДВ)
Испания
1 : 0
Аргентина
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(Нико Уильямс)
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