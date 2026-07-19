В перерыве финала ЧМ-2026 показали баннер на все поле с русскими словами

Краткий пересказ от РИА ИИ В перерыве финального матча чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными Испании и Аргентины на поле развернули баннер с словами на многих языках мира.

На баннере были слова «любовь» и «исследовать» на русском языке.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В перерыве финального матча чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными Испании и Аргентины на поле развернули баннер, на котором были слова на многих языках мира, в том числе на русском.

Финал проходит в Нью-Йорке в воскресенье, счет не открыт - 0:0.