Краткий пересказ от РИА ИИ
- В перерыве финального матча чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными Испании и Аргентины на поле развернули баннер с словами на многих языках мира.
- На баннере были слова «любовь» и «исследовать» на русском языке.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В перерыве финального матча чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными Испании и Аргентины на поле развернули баннер, на котором были слова на многих языках мира, в том числе на русском.
Финал проходит в Нью-Йорке в воскресенье, счет не открыт - 0:0.
В перерыве финального матча впервые в истории проходит шоу между таймами. В его рамках на поле вынесли огромный баннер со словами на разных языках, на нем, в частности, были слова "любовь" и "исследовать" на русском.
19 июля 2026 • начало в 22:00
Закончен (ДВ)