Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий заявил, что в случае победы аргентинцев в финале чемпионата мира 2026 года лучшим футболистом турнира будет назван Лионель Месси.

Если сборная Аргентины проиграет, то, по словам Непомнящего, лучшим игроком, вероятно, признают Килиана Мбаппе.

Финальный матч между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля в Нью-Йорке.

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Нападающий Лионель Месси будет назван лучшим футболистом чемпионата мира 2026 года в случае победы аргентинцев в финале турнира, в ином случае приз получит французский форвард Килиан Мбаппе, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий.

Финальный матч между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 мск. Месси, которому во время турнира исполнилось 39 лет, в семи матчах забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи. На счету капитана занявшей четвертое место команды Франции 27-летнего Мбаппе 10 голов и четыре передачи.

"Вопрос выбора лучшего игрока чемпионата мира настолько субъективный, потому что нет никаких критериев. Конечно, я понимаю, что у Мбаппе впереди большое будущее, а Месси находится уже близко к завершению карьеры. И я бы Лионеля одарил этим званием - в том случае, если аргентинцы выиграют чемпионат мира", - сказал Непомнящий.

"Но если сборная Аргентины сегодня проиграет, то, видимо, лучшим признают Мбаппе. Хотя французы и не стали чемпионами мира. Но он ведь забил больше всех мячей", - добавил собеседник агентства.