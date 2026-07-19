Непомнящий сравнил шансы Месси и Мбаппе на звание лучшего игрока ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий заявил, что в случае победы аргентинцев в финале чемпионата мира 2026 года лучшим футболистом турнира будет назван Лионель Месси.
- Если сборная Аргентины проиграет, то, по словам Непомнящего, лучшим игроком, вероятно, признают Килиана Мбаппе.
- Финальный матч между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля в Нью-Йорке.
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Нападающий Лионель Месси будет назван лучшим футболистом чемпионата мира 2026 года в случае победы аргентинцев в финале турнира, в ином случае приз получит французский форвард Килиан Мбаппе, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий.
Финальный матч между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 мск. Месси, которому во время турнира исполнилось 39 лет, в семи матчах забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи. На счету капитана занявшей четвертое место команды Франции 27-летнего Мбаппе 10 голов и четыре передачи.
"Вопрос выбора лучшего игрока чемпионата мира настолько субъективный, потому что нет никаких критериев. Конечно, я понимаю, что у Мбаппе впереди большое будущее, а Месси находится уже близко к завершению карьеры. И я бы Лионеля одарил этим званием - в том случае, если аргентинцы выиграют чемпионат мира", - сказал Непомнящий.
"Но если сборная Аргентины сегодня проиграет, то, видимо, лучшим признают Мбаппе. Хотя французы и не стали чемпионами мира. Но он ведь забил больше всех мячей", - добавил собеседник агентства.
Мировое первенство впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд и также в первый раз на территории трех стран - США, Канады и Мексики.