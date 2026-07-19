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Умер музыкальный журналист Андрей Бурлака - РИА Новости, 19.07.2026
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15:11 19.07.2026 (обновлено: 15:22 19.07.2026)
Умер музыкальный журналист Андрей Бурлака

В Петербурге умер музыкальный журналист Андрей Бурлака

CC BY-SA 4.0 / Константин Преображенский / Музыкальный журналист Андрей Бурлака
Музыкальный журналист Андрей Бурлака - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Константин Преображенский /
Музыкальный журналист Андрей Бурлака. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Умер музыкальный журналист Андрей Бурлака.
  • Андрей Бурлака был наиболее известен как музыкальный журналист в конце 1980-х годов, в период рассвета Ленинградского рок-клуба.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Скончался музыкальный журналист Андрей Бурлака, сообщил музыкант Максим Тесли (Моисеев).
«

"Умер Андрей Бурлака. Он делал рок-журналистику, когда русский рок был действительно важен и для людей, и для объективной реальности. Когда его деятельность воспринималась в лучшем случае как очень нишевое хобби", - написал он в своем Telegram-канале.

Бурлака как музыкальный журналист был наиболее известен в конце 1980-х годов, в период рассвета Ленинградского рок-клуба.
О дате и месте прощания с ним пока не сообщается.
 
ШоубизСанкт-ПетербургАндрей Бурлака (журналист)
 
 
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