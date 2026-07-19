Краткий пересказ от РИА ИИ
- Умер музыкальный журналист Андрей Бурлака.
- Андрей Бурлака был наиболее известен как музыкальный журналист в конце 1980-х годов, в период рассвета Ленинградского рок-клуба.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Скончался музыкальный журналист Андрей Бурлака, сообщил музыкант Максим Тесли (Моисеев).
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"Умер Андрей Бурлака. Он делал рок-журналистику, когда русский рок был действительно важен и для людей, и для объективной реальности. Когда его деятельность воспринималась в лучшем случае как очень нишевое хобби", - написал он в своем Telegram-канале.
Бурлака как музыкальный журналист был наиболее известен в конце 1980-х годов, в период рассвета Ленинградского рок-клуба.
О дате и месте прощания с ним пока не сообщается.