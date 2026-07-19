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"Пока не ждите". Брюссель щелкнул Зеленского по носу - РИА Новости, 19.07.2026
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08:00 19.07.2026 (обновлено: 08:06 19.07.2026)

"Пока не ждите". Брюссель щелкнул Зеленского по носу

© REUTERS / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© REUTERS / Teresa Suarez
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Ковровые дорожки, почетные караулы, благодарственные речи и дружеские похлопывания по плечу не сработали. Очередной визит лидеров ЕС в украинскую столицу обернулся фиаско. Почему Европа обещает, но не дает желаемого — в материале РИА Новости.

Европа на шее

Подготовились к приему дорогих гостей как следует: буквально за день до визита киевские власти специально учредили особый "орден Европы". Первым лауреатом стала главный еврокомиссар Урсула фон дер Ляйен.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский вручает председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен орден Европы
Владимир Зеленский вручает председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен орден Европа - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский вручает председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен орден Европы
"За выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Европейском союзе", — гласит наградной лист.
В реальности же — ни заслуг, ни членства: Украина продолжает обивать пороги ЕС, как и в предыдущие годы. Процесс остановился на открытии двух переговорных кластеров, хотя запустить должны были шесть. Фон дер Ляйен обещала к середине июля, теперь прогноз другой — до конца года.
Ускоренное членство сейчас даже не обсуждается, утверждает глава делегации Европарламента по связям с Украиной Пекка Товери. Киев должен пройти все предусмотренные меры и провести необходимые реформы. Берлин и Париж предлагали ранее варианты частичной интеграции в обход стандартной процедуры, но их категорически отверг Зеленский.
Среди основных препятствий для Киева остаются проведение реформ, борьба с коррупцией и решение экономических вопросов. И это лишь часть изменений, которые требуют провести под чутким наблюдением брюссельских инспекторов.
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Улица Крещатик в Киеве
В январе Зеленский настаивал на включении Украины в ЕС в 2027-м: страна якобы уже готова к переговорам по всем шести блокам, а полного технического соответствия достигнет всего за год. Впрочем, европейские дипломаты, пишет немецкое издание Junge Welt, сомневаются, что это произойдет раньше 2035-го, да и то по самым оптимистичным предположениям.

Неизменный подход

Украина должна не только соответствовать нормам, но и получить согласие 27 членов ЕС. Пока далеко не все рады видеть Киев в числе полноправных союзников.
Несмотря на смену правительства и уход последовательного противника украинского вступления в ЕС Виктора Орбана, Венгрия остается одной из главных стран, препятствующих интеграции.
Именно из-за сопротивления Будапешта летом открыли только два кластера переговоров. Венгрия выступила против отправки в Брюссель письменной "рекомендации" от имени всех стран: премьер Петер Мадьяр расценил это как попытку протолкнуть Киев в ускоренном порядке.
© AP Photo / Marius BurgelmanПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Marius Burgelman
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Газета Telegraph со ссылкой на дипломатические источники отмечает, что Мадьяру пришлось учесть неприязнь к соседней стране со стороны значительной части венгерского общества. Хотя глава киевского режима вроде бы выторговал заветное "да" в обмен на полноценный мониторинг Будапештом соблюдения прав закарпатских венгров на Украине.
А вот с Варшавой отношения только накаляются. Устроенный Зеленским скандал с прославлением ОУН-УПА* еще сильнее разъярил Польшу. Президент республики Кароль Навроцкий заявил, что героизация нацистских преступников ограничивает возможность вступления в Европейский союз.
С другой стороны, поляки все чаще намекают, что дело не только в вопросах исторической политики: немаловажна и самая сущность нынешнего украинского государства.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарш памяти жертв Волынской резни в Польше
Марш памяти жертв Волынской резни в Польше - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Марш памяти жертв Волынской резни в Польше
"Украинская элита и украинские олигархи на самом деле не хотят вступать в Европейский союз. Просто никто не может сказать об этом открыто", — заявил пресс-секретарь польского президента Рафал Лешкевич.

Даже не на полпути

Тем временем в прошлый вторник ЕС приступил к обсуждению с Украиной второго кластера переговоров под названием "Внешние отношения", который включает вопросы общей торговой политики, гуманитарной помощи и сотрудничества в области развития, а также единую дипломатию и оборону.
© AP Photo / Virginia MayoСотрудник в штаб-квартире ЕС в Брюсселе
Сотрудник в штаб-квартире ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Сотрудник в штаб-квартире ЕС в Брюсселе
В июне начался процесс по кластеру "Основы", которые хоть и открылись первыми, но продлятся дольше всех. Именно этот блок посвящен верховенству права, борьбе с коррупцией, демократическим институтам, защите прав человека и судебной реформе. Главный критерий — достижение реальных результатов.
У Хорватии на это ушло десять лет. Северная Македония работает над ними уже более двадцати.
А заполнить надо весь "чек-лист" из шести кластеров. Только после этого Украина сможет завершить реформы и претендовать на единогласное одобрение. Конкретные сроки в Евросоюзе не называют.
Совет ЕС присвоил Украине статус кандидата на вступление еще в 2022-м. Официальные переговоры начались год спустя. Причем Брюссель может прервать процесс в любой момент — достаточно какого-либо "нарушения демократических норм". Учитывая реалии украинского государства, повод для этого найти будет несложно.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
"Все, что смогли". Союзники огласили Зеленскому неприятную новость
16 июля, 08:00
 
УкраинаКиевБудапештПетер МадьярУрсула фон дер ЛяйенВиктор ОрбанЕвросоюзЕвропарламентВладимир Зеленский
 
 
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