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Экс-претендентка на титул WBC Рапп погибла в ДТП в возрасте 26 лет - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Единоборства
 
20:07 19.07.2026
Экс-претендентка на титул WBC Рапп погибла в ДТП в возрасте 26 лет

Бывшая претендентка на титул WBC Ханна Рапп погибла в ДТП в возрасте 26 лет

© Фото : WBCХанна Рапп
Ханна Рапп - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : WBC
Ханна Рапп . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американка Ханна Рапп, бывшая претендентка на чемпионский титул WBC, погибла после того, как ее сбил автомобиль.
  • Инцидент произошел в округе Бразос (штат Техас), водителю автомобиля предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Бывшая претендентка на чемпионский титул Всемирного боксерского совета (WBC) американка Ханна Рапп погибла, после того как ее на велосипеде сбил автомобиль, сообщает NBC News.
Рапп погибла в субботу в округе Бразос (штат Техас). Как сообщили в офисе местного шерифа, 31-летний водитель автомобиля обогнал двух велосипедистов, после чего сдал назад и сбил Рапп. Спортсменка была обнаружена на проезжей части, доставлена в местную больницу, где была констатирована ее смерть. Водителю автомобиля предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, он содержится в следственном изоляторе округа Бразос.
Рапп провела десять боев на профессиональном ринге, одержала восемь побед (пять - нокаутом) при одном поражении и одной ничьей. 13 июня Рапп единогласным решением судей уступила соотечественнице Тиаре Браун в бою за титул чемпионки мира по версии WBC в полулегком весе.
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