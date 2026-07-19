Экс-претендентка на титул WBC Рапп погибла в ДТП в возрасте 26 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американка Ханна Рапп, бывшая претендентка на чемпионский титул WBC, погибла после того, как ее сбил автомобиль.
- Инцидент произошел в округе Бразос (штат Техас), водителю автомобиля предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Бывшая претендентка на чемпионский титул Всемирного боксерского совета (WBC) американка Ханна Рапп погибла, после того как ее на велосипеде сбил автомобиль, сообщает NBC News.
Рапп погибла в субботу в округе Бразос (штат Техас). Как сообщили в офисе местного шерифа, 31-летний водитель автомобиля обогнал двух велосипедистов, после чего сдал назад и сбил Рапп. Спортсменка была обнаружена на проезжей части, доставлена в местную больницу, где была констатирована ее смерть. Водителю автомобиля предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, он содержится в следственном изоляторе округа Бразос.
Рапп провела десять боев на профессиональном ринге, одержала восемь побед (пять - нокаутом) при одном поражении и одной ничьей. 13 июня Рапп единогласным решением судей уступила соотечественнице Тиаре Браун в бою за титул чемпионки мира по версии WBC в полулегком весе.
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