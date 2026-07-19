В Аргентине отменили на два дня все футбольные матчи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аргентинская футбольная ассоциация отменила все матчи, запланированные на 20 и 21 июля, в связи с возвращением национальной сборной на родину после участия в чемпионате мира 2026 года.
- Перенесены матчи Суперкубка Аргентины, Примеры Насьональ, Примеры С, чемпионата резервных команд, женского чемпионата Аргентины, любительских турниров и соревнований по футзалу.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) отменила все матчи, запланированные в стране на 20 и 21 июля, в связи с возвращением национальной сборной на родину после участия в чемпионате мира 2026 года.
Финальный матч чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 мск.
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