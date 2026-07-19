Рейтинг@Mail.ru
В Аргентине отменили на два дня все футбольные матчи - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:00 19.07.2026 (обновлено: 13:08 19.07.2026)
В Аргентине отменили на два дня все футбольные матчи

В Аргентине на два дня отменили футбольные матчи из-за возвращения сборной с ЧМ

© AP Photo / Butch DillФутболисты сборной Аргентины
Футболисты сборной Аргентины - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Butch Dill
Футболисты сборной Аргентины
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аргентинская футбольная ассоциация отменила все матчи, запланированные на 20 и 21 июля, в связи с возвращением национальной сборной на родину после участия в чемпионате мира 2026 года.
  • Перенесены матчи Суперкубка Аргентины, Примеры Насьональ, Примеры С, чемпионата резервных команд, женского чемпионата Аргентины, любительских турниров и соревнований по футзалу.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) отменила все матчи, запланированные в стране на 20 и 21 июля, в связи с возвращением национальной сборной на родину после участия в чемпионате мира 2026 года.
Как сообщается на сайте AFA, перенесены матчи Суперкубка Аргентины, Примеры Насьональ (второй дивизион чемпионата страны), Примеры С (четвертый дивизион), чемпионата резервных команд, женского чемпионата Аргентины, любительских турниров и соревнований по футзалу под эгидой организации.
Финальный матч чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 мск.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
Месси сделал заявление перед финалом ЧМ-2026
Вчера, 09:42
 
ФутболСпортАргентинаИспанияНью-Йорк (город)AFAЧМ по футболу 2026Сборная Аргентины по футболуЛионель Месси
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Испания
    Аргентина
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Л. Дардери
    66
    43
  • Футбол
    Завершен
    Урал
    Енисей
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    КАМАЗ
    Нижний Новгород
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Текстильщик
    Уфа
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Шинник
    Ленинградец
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Велес
    ФK Челябинск
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Спартак Кострома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Волга Ульяновск
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Нефтехимик
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    М. Саккари
    А. Корнеева
    67
    15
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Англия
    4
    6
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала