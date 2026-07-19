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Антонелли выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1", Леклер стал вторым - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
17:35 19.07.2026 (обновлено: 17:48 19.07.2026)
Антонелли выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1", Леклер стал вторым

Пилот "Мерседеса" Антонелли выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"

© AP Photo / Luca BrunoИтальянский пилот Андреа Кими Антонелли
Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Luca Bruno
Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кими Антонелли из "Мерседеса" стал победителем Гран-при Бельгии.
  • Второе место занял Шарль Леклер из "Феррари", третье — Макс Ферстаппен из "Ред Булл".
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли стал победителем основной гонки десятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бельгии, который прошел на трассе "Спа-Франкоршам".
Для итальянца победа стала шестой в сезоне. Второе место занял монегаск Шарль Леклер (отставание - 1,952 секунды) из "Феррари", третьим стал нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен (+11,586).
Пилот "Мерседеса" британец Джордж Расселл досрочно завершил гонку после столкновения с болидом Льюиса Хэмилтона из "Феррари".
В первой десятке также расположились: 4. Льюис Хэмилтон ("Феррари"; +17,245), 5. Оскар Пиастри ("Макларен"; +18,988), 6. Исак Хаджар ("Ред Булл"; +23,307), 7. Ландо Норрис ("Макларен"; +24,014), 8. Габриэль Бортолето ("Ауди"; +49,140), 9. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз"; +50,406), 10. Франко Колапинто ("Альпин"; +75,762).
Следующий этап Формулы-1" - Гран-при Венгрии - пройдет с 24 по 26 июля.
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Формула-1БельгияВенгрияШарль ЛеклерМерседесФеррариМакс ФерстаппенСпорт
 
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