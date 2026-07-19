Сборная Англии забила четыре французам в первом тайме матча за бронзу ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Англии ведет со счетом 4:0 по итогам первого тайма матча за третье место на чемпионате мира по футболу против команды Франции.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель внес семь изменений в стартовый состав команды по сравнению с полуфинальной игрой с аргентинцами.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сборная Англии обыгрывает команду Франции по итогам первого тайма матча за третье место на чемпионате мира по футболу.

Матч за бронзу проходит в Майами, по итогам первого тайма сборная Англии ведет со счетом 4:0. Мячи забили Деклан Райс (3-я минута), Эзри Конса (18) и Букайо Сака (37, 45+1).

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель внес семь изменений в стартовый состав команды в сравнении с полуфинальной игрой с аргентинцами.