Сборная Англии забила четыре французам в первом тайме матча за бронзу ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Англии ведет со счетом 4:0 по итогам первого тайма матча за третье место на чемпионате мира по футболу против команды Франции.
- Главный тренер сборной Англии Томас Тухель внес семь изменений в стартовый состав команды по сравнению с полуфинальной игрой с аргентинцами.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сборная Англии обыгрывает команду Франции по итогам первого тайма матча за третье место на чемпионате мира по футболу.
Матч за бронзу проходит в Майами, по итогам первого тайма сборная Англии ведет со счетом 4:0. Мячи забили Деклан Райс (3-я минута), Эзри Конса (18) и Букайо Сака (37, 45+1).
19 июля 2026 • начало в 00:00
Завершен
48’ • Килиан Мбаппе
54’ • Брэдли Барколя
66’ • Килиан Мбаппе
90’ • Усман Дембеле
03’ • Деклан Райс
18’ • Эзри Конса
37’ • Букайо Сака
45’ • Букайо Сака
87’ • Букайо Сака (П)
90’ • Джуд Беллингем
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель внес семь изменений в стартовый состав команды в сравнении с полуфинальной игрой с аргентинцами.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Победитель турнира определится 19 июля по итогам встречи между сборными Испании и Аргентины, матч начнется в 22:00 мск.