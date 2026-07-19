Рейтинг@Mail.ru
Экс-вратарь "Уфы" стал командиром взвода на СВО - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:57 19.07.2026 (обновлено: 11:37 19.07.2026)
Экс-вратарь "Уфы" стал командиром взвода на СВО

Экс-вратарь "Уфы" Агаев сменил футбольные ворота на командование взводом на СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ с беспилотником
Военнослужащие ВС РФ с беспилотником - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ с беспилотником. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руслан Агаев, бывший вратарь молодежной команды футбольного клуба «Уфа», сменил футбольные ворота на командование взводом в армии.
  • Агаев начал службу в качестве номера расчета и постепенно дослужился до офицерской должности.
  • Сейчас подразделение Агаева выполняет задачи по борьбе с беспилотными системами противника.
ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Бывший вратарь молодежной команды футбольного клуба "Уфа" Руслан Агаев сообщил РИА Новости, как сменил футбольные ворота на командование взводом, который охотится за дронами ВСУ.
По словам офицера, он родился в Уфе и профессионально занимался футболом, выступая на позиции вратаря за молодежный состав клуба.
Российский беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Бывший бутафор Большого театра собирает дроны для группировки "Север"
6 июля, 06:33
"Я играл в молодежной команде футбольного клуба "Уфа", был вратарем. Потом пришло время отдать долг Родине. Прошел срочную службу, после чего подписал контракт", — рассказал Агаев.
Он отметил, что начал службу в качестве номера расчета и постепенно прошел путь до офицерской должности.
"Начинал с должности номера расчета, затем был командиром отделения, заместителем командира взвода, старшиной батареи, командиром взвода. Сейчас уже офицер", — сказал собеседник агентства.
Лаборатория по ремонту БПЛА - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
"Уничтожил больше двухсот". С чем бойцы столкнулись в Константиновке
25 июня, 08:00
По словам Агаева, военную службу по контракту он начал еще в 2017 году.
Сейчас его подразделение выполняет задачи по борьбе с беспилотными системами противника.
"Конкретно мой взвод занимается противодействием беспилотным системам противника — обнаружением, подавлением и уничтожением разведывательных и ударных БПЛА", — добавил командир взвода.
Андрей Соломатин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Экс-футболист ЦСКА рассказал, как выжил под обстрелом ВСУ на передовой
28 февраля 2025, 07:46
 
Специальная военная операция на УкраинеУфаВооруженные силы УкраиныБезопасностьСпортУфа
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Испания
    Аргентина
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Л. Дардери
    66
    43
  • Футбол
    Завершен
    Урал
    Енисей
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    КАМАЗ
    Нижний Новгород
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Текстильщик
    Уфа
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Шинник
    Ленинградец
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Велес
    ФK Челябинск
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Спартак Кострома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Волга Ульяновск
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Нефтехимик
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    М. Саккари
    А. Корнеева
    67
    15
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Англия
    4
    6
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала