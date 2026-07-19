Экс-вратарь "Уфы" стал командиром взвода на СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Руслан Агаев, бывший вратарь молодежной команды футбольного клуба «Уфа», сменил футбольные ворота на командование взводом в армии.

Агаев начал службу в качестве номера расчета и постепенно дослужился до офицерской должности.

Сейчас подразделение Агаева выполняет задачи по борьбе с беспилотными системами противника.

ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Бывший вратарь молодежной команды футбольного клуба "Уфа" Руслан Агаев сообщил РИА Новости, как сменил футбольные ворота на командование взводом, который охотится за дронами ВСУ.

По словам офицера, он родился в Уфе и профессионально занимался футболом, выступая на позиции вратаря за молодежный состав клуба.

"Я играл в молодежной команде футбольного клуба "Уфа", был вратарем. Потом пришло время отдать долг Родине. Прошел срочную службу, после чего подписал контракт", — рассказал Агаев.

Он отметил, что начал службу в качестве номера расчета и постепенно прошел путь до офицерской должности.

"Начинал с должности номера расчета, затем был командиром отделения, заместителем командира взвода, старшиной батареи, командиром взвода. Сейчас уже офицер", — сказал собеседник агентства.

По словам Агаева, военную службу по контракту он начал еще в 2017 году.

Сейчас его подразделение выполняет задачи по борьбе с беспилотными системами противника.