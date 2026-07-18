Зидан приступит к работе в сборной Франции с 1 сентября, пишут СМИ

По данным источника, в документах, которыми обменялись обе стороны, дата 1 сентября была выбрана для подписания контрактов Зидана и его тренерского штаба.

Зидан сменит Дешама, который возглавляет сборную Францию с 2012 года и покинет пост после чемпионата мира 2026 года. Под его руководством "трехцветные" стали чемпионами мира (2018), серебряными призерами мирового (2022) и европейского (2016) первенств. В качестве футболистов Зидан и Дешам привели сборную Франции к золотым медалям чемпионатов мира (1998) и Европы (2000).