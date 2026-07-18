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Зидан приступит к работе в сборной Франции с 1 сентября, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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Футбол
 
16:53 18.07.2026
Зидан приступит к работе в сборной Франции с 1 сентября, пишут СМИ

L'Equipe: Зидан приступит к работе в сборной Франции с 1 сентября

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗинедин Зидан
Зинедин Зидан - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Зинедин Зидан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зинедин Зидан приступит к работе в сборной Франции по футболу с 1 сентября.
  • Под руководством Зидана сборная Франции должна выступить на чемпионате Европы 2028 года и чемпионате мира 2030 года.
  • Дидье Дешам покинет пост главного тренера сборной Франции после чемпионата мира 2026 года.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан приступит к работе в сборной Франции по футболу с 1 сентября, сообщает L'Equipe.
Ранее СМИ сообщали о том, что стороны планируют подписать в июле четырехлетний контракт. Зидан уже определился с составом тренерского штаба. Под его руководством сборная Франции должна выступить на чемпионате Европы 2028 года и чемпионате мира 2030 года. Во вторник сборная Франции проиграла испанцам (0:2) в полуфинале чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Команде предстоит провести 18 июля матч за третье место, который станет последним под руководством Дидье Дешама.
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По данным источника, в документах, которыми обменялись обе стороны, дата 1 сентября была выбрана для подписания контрактов Зидана и его тренерского штаба.
Зидан сменит Дешама, который возглавляет сборную Францию с 2012 года и покинет пост после чемпионата мира 2026 года. Под его руководством "трехцветные" стали чемпионами мира (2018), серебряными призерами мирового (2022) и европейского (2016) первенств. В качестве футболистов Зидан и Дешам привели сборную Франции к золотым медалям чемпионатов мира (1998) и Европы (2000).
Зидану 54 года. Француз дважды возглавлял "Реал" (2016-2018, 2019-2021), трижды выиграв Лигу чемпионов, а также по два раза — чемпионат и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
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